Il memorial Troiani ha fatto ancora centro. La super serata con Angelina e Jovanotti:: "Altri fondi importanti per la ricerca"

La ‘perla’ dell’ospite a sorpresa Lorenzo Jovanotti ha dato ulteriore valore alla 25ª edizione del Memorial Alessandro Troiani. Un evento che da quando Dario Dardust Faini ha preso la guida della direzione artistica ha abituato il pubblico agli ospiti a sorpresa. Nessuno però si aspettava che stavolta assieme ad Angelina Mango e al bassista ascolano Saturnino Celani, arrivasse proprio lui, l’infaticabile Jovanotti. Reduce dal bruttissimo incidente in bicicletta a Santo Domingo in cui si è fratturato la clavicola e il femore, Lorenzo Cherubini era lontano dal grande pubblico da oltre un anno. Dario Dardust lo ha tenuto segreto fino alle prove del tardo pomeriggio, quando è comparso in Piazza del Popolo e che con la sua voce inconfondibile ha fatto il suo soundcheck. Una straordinaria sorpresa per i duemila presenti che avevano acquistato il biglietto del Memorial e che oltre ad apprezzare i brani del nuovo album di Dario Dardust ’Urban impressionism’ e di Angelina Mango, si sono ritrovati il ‘Jova’ sul palco in Piazza del Popolo. Incredibile davvero. Ricordando che tutti gli artisti hanno partecipato gratuitamente, nei prossimi giorni si faranno i conti delle spese (lo scorso anno arrivarono ad 80mila euro) e verrà comunicato l’importo che verrà donato all’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. (lo scorso anno 50mila euro).

"E’ stata una serata straordinaria – ha ammesso il presidente della sezione Ail di Ascoli, Giuliano Agostini – In questi anni abbiamo raccolto circa 2,5 milioni di euro, tutti destinati al reparto di Ematologia dell’ospedale ‘Mazzoni’. Un reparto che prima non esisteva, e che la forza di volontà di Alessandro Troiani, anche e soprattutto dopo la sua scomparsa, ha contributo a creare e rendere un’eccellenza della nostra sanità. Da quando c’è Dardust alla direzione artistica, poi, è proprio il caso di dirlo, la musica e l’eco avuto dall’evento sono cambiati in meglio. Il Memorial è divenuto un appuntamento di livello nazionale, atteso, partecipato ed ancora più amato. Voglio ringraziare Dardust per la sua sensibilità coinvolgendo ogni anno artisti di primo piano, che si esibiscono gratuitamente. La serata di ieri ha confermato quanto sia cresciuto il Memorial Troiani. Vogliamo inviare un messaggio di speranza che da una tragedia, come quella di Alessandro, possono nascere cose belle. Alessandro Troiani, quando scoprì di avere la Leucemia, combattè moltissimo per ottenere un centro che si potesse occupare della sua malattia. La sua idea di creare un reparto destinato a tutti gli abitanti della provincia di Ascoli è diventata una bella realtà. E’ importante continuare ad andare avanti in questa direzione. Per la leucemia e le malattie del sangue – ha concluso Agostini – sono stati fatti grandi progressi. Ormai due persone su tre colpite da questo tipo di malattia si salvano. La ricerca va avanti. Grazie di cuore a tutti".

Valerio Rosa