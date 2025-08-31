Il memorial Troiani scalda i motori. Serata speciale per Dardust e Gaia

Cresce l’attesa per la 26esima edizione del Memorial Alessandro Troiani in Piazza del Popolo. Giovedì 4 settembre la magia della musica tornerà ad abbracciare la città di Ascoli. Non un semplice concerto, quindi, ma un evento capace di fondere emozione, spettacolo e solidarietà in una cornice che, anno dopo anno, continua a richiamare un pubblico sempre più ampio. A guidare l’edizione 2025 sarà ancora una volta Dario Dardust Faini, artista e producer ascolano dalla visione internazionale, capace di trasformare il pianoforte in un linguaggio universale. Sarà lui ad aprire la serata con estratti dal suo progetto ‘Urban Impressionism’, accompagnato da scenografie immersive e giochi di luce curati dal suo team creativo, per un inizio che promette di catturare il pubblico fin dalle prime note. Dardust in quagliata di direttore artistico ha anche svelato il nome dell’ospite speciale: Gaia. Una voce intensa e riconoscibile, tra le più originali della scena pop italiana, reduce da un percorso artistico che l’ha portata fino al palco di Sanremo. Ad Ascoli, Gaia proporrà un set pensato ad hoc, con arrangiamenti inediti per pianoforte e quintetto d’archi: un incontro musicale che si preannuncia raffinato ed emozionante. La serata sarà arricchita dalla presenza di Saturnino Celani, bassista ascolano tra i più iconici della musica italiana. Con la sua energia e il suo carisma, porterà sul palco quella vitalità che rende ogni sua performance unica, creando una sinergia perfetta con gli altri protagonisti della serata. E poi c’è il secret guest. Una presenza misteriosa, mai annunciata prima e svelata solo durante il live. È la tradizione stessa del Memorial a rendere questa attesa così carica di aspettative: chi si esibirà al fianco di Dardust e Gaia? Le ipotesi si rincorrono, ma una cosa è certa: la sorpresa sarà all’altezza di un evento che ha sempre fatto della qualità il suo marchio distintivo. Il Memorial non è soltanto un grande spettacolo musicale. È un appuntamento nato per ricordare Alessandro Troiani, giovane ascolano che, prima di essere portato via dalla leucemia, lottò perché nella sua città nascesse un reparto di Ematologia. Quel sogno oggi è realtà, e ogni edizione dell’evento rinnova il suo significato: sostenere la ricerca e dare forza a chi combatte le malattie del sangue. I biglietti, con prezzi compresi tra i 30 e i 60 euro, sono disponibili presso la biglietteria del Teatro in Piazza del Popolo e online su Vivaticket. Visto l’interesse già altissimo, assicurarsi un posto al più presto è la scelta migliore per non perdere questa serata unica.

Valerio Rosa