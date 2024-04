Il mercatino dell’antiquariato in via Trieste

Che sia il fine settimana fra sabato 20 e domenica 21 aprile la data intorno alla quale verrà finalmente restituita alla città via Trieste? Un indizio arriva dall’organizzazione del Mercatino Antiquario straordinario che avrà luogo in quel weekend non solo tradizionalmente in piazza del Popolo e al Chiostro di san Francesco, ma anche in via Trieste; ufficialmente perché piazza Arringo sarà occupata dagli stand di Fritto Misto, ma è facile ipotizzare che ci sarà anche l’occasione in quei giorni per inaugurare la riapertura di una delle strade più importanti della città, oggetto di lavori di ripavimentazione e arricchimento dell’arredo urbano che sono andati oltre i tempi, ma che finalmente volgono al termine. Il Mercatino Antiquario del 20 e del 21 aprile proporrà come sempre tanto vintage, collezionismo e altro. In piazza Roma verranno invece allestiti stand dedicati alla gastronomia e ai prodotti del territorio. Tutti i contenitori museali saranno aperti. E’ stata anche organizzata una visita guidata in quei due giorni alla città con "Ti racconto Ascoli Medievale" con visita e ingresso alla Cartiera Papale e degustazione (costo 20 euro, info e prenotazioni al 3283247179). Si annuncia dunque un terzo week end di aprile di grande richiamo turistico.