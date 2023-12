Il mercatino realizzato dai ragazzi dei Centri Diurni

Si sono organizzati

al meglio i ragazzi dei tre

Centri Diurni socio educativi

e riabilitativi ‘Il Girasole’, ‘La cittadella del sole’ e ‘La serra’ per il periodo natalizio, con un mercatino di prodotti artigianali di loro creazione da regalare per le feste. Questi ragazzi hanno allestito un corner all’interno del centro commerciale ‘Cuore Adriatico’ e nei giorni precedenti al Natale, hanno fatto loro visita gli amministratori dell’Ambito XX, il sindaco di Porto Sant’Elpidio, Massimiliano Ciarpella, il sindaco di Monte Urano, Moira Canigola e il vicesindaco di Sant’Elpidio a Mare, Roberto Greci che ne hanno anche approfittato per acquistare qualche oggetto da portare in dono a familiari e amici. Una esperienza comunque bella e gratificante per gli ospiti dei tre Cser che si sono improvvisati abili commercianti, raccogliendo fondi utili alle loro molteplici attività. "Complimenti per lo splendido lavoro che state portando avanti" è stato il commento del sindaco Ciarpella per la bella iniziativa portata avanti da questi ragazzi speciali.