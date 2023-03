Il mercato del lavoro è in crescita nel Piceno

Nel panorama regionale, la provincia di Ascoli, è quella che fa registrare la percentuale più alta in termini di aumento occupazionale rispetto al 2021 (+8,7%), quasi il doppio rispetto alla seconda provincia della graduatoria, quella di Macerata (+4,5%), a fronte di una media nazionale pari al +1,1%. È quanto emerge dai dati Istat elaborati dal Centro studi Cna Marche per il 2022, nonostante le difficoltà che oggi caratterizzano il mondo del lavoro. In particolare, la diminuzione regionale degli occupati nel commercio, ben evidente nelle province di Fermo e Pesaro-Urbino e meno in quella di Ancona, non riguarda la provincia di Ascoli, che assiste a una crescita esponenziale in termini di occupati nel settore delle manifatture (+29,3%), nonostante un calo di oltre 1.000 occupati in ambito agricolo. Sulla scia dei numeri incoraggianti registrati nel Piceno, anche il quadro occupazionale regionale per il 2022 fa segnare un segno positivo nel confronto con l’anno precedente. Con un +3,7% rispetto al. L’aumento percentuale risulta più considerevole per la componente degli occupati indipendenti. Da esclusivamente maschile nel 2021, quando gli occupati maschi crescevano dell’1,5% e la componente femminile ristagnava al -0,1%, la ripresa dell’occupazione marchigiana nel 2022 si tinge di rosa: le donne occupate crescono del 5,7%, mentre gli uomini "solo" del 2,1%. Inoltre, in termini assoluti, il dato risulta ancora più netto: 15.237 occupate in più, il doppio rispetto ai 7.462 uomini occupati aggiuntivi.

Un divario ancor più elevato si registra nell’aumento delle forze di lavoro (+4,7% al femminile, contro il +1,1% degli uomini) e, data anche la crescita della partecipazione al mercato del lavoro femminile di oltre quattro volte superiore a quella maschile, le donne in cerca di occupazione calano ma comunque in misura minore rispetto agli uomini (-6,3%, contro il -15,5% della componente maschile). Il numero dei disoccupati, intesi come cittadini in cerca di occupazione, cala nel complesso del 10,8%, così come diminuisce il numero degli inattivi, ossia le persone in età da lavoro che tuttavia non si offrono sul mercato del lavoro. Anche in questo caso a essere protagoniste sono le donne, le inattive diminuiscono a un ritmo quasi doppio rispetto agli inattivi (-9,5% contro -5,0%).