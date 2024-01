Il mercato delle altre:. Bari e Spezia si contendono Puscas

Anche le avversarie del Picchio si preparano ad assestare i primi movimenti per potenziare i rispettivi organici in vista della seconda e decisiva metà del cammino. Il Venezia, seconda forza del torneo insieme al Como (35 punti) approccerà a questa finestra del mercato invernale senza assilli o urgenze. Sul piede di partenza ci sono Cheryshev e Ullman, mentre resta da valutare la posizione dell’attaccante Oliveri. Quest’ultimo arrivato in prestito dalla Juve è stato utilizzato poco ed è alla ricerca di una nuova sistemazione che possa consentirgli di trovare maggior minutaggio. Bari e Spezia invece si contendono Puscas, centravanti di proprietà del Genoa pronto a tornare in B dopo non essere riuscito a trovare spazio in A sotto la guida tecnica di Gilardino. In casa rossoblù tra i partenti ci sarebbe anche il centrocampista Jagiello. Il Sudtirol invece è pronto ad assestare il suo primo ingresso. Si tratta di Lulic che lascerà Frosinone per legarsi agli altoatesini fino al 2026.