Il mercato delle altre:. Lulic va al Bari, piace anche Bidaoui

Il Bari, altro club che ha deluso le aspettative nel corso del girone d’andata, cercherà di risollevarsi nella seconda parte del campionato con una serie di ingressi e qualche uscita di rilievo. In biancorosso arriverà Lulic dal Frosinone. Nella giornata di ieri i pugliesi sono riusciti a sbaragliare in extremis la concorrenza del Sudtirol che sembrava davvero vicino alla chiusura. Il centrocampista firmerà un contratto fino al giugno 2027. Nelle mire del ds Polito è finito anche l’ex attaccante bianconero Bidaoui. In partenza invece sarebbero quattro nomi: Aampora, Aramu, Frabotta e Morachioli. Il rapporto tra il Pisa e il fantasista Vignato potrebbe esaurirsi nel corso delle prossime ore. Il fantasista dopo aver deluso in maglia nerazzurra potrebbe essere scaricato dai toscani. Nella lotta per la promozione il Como proverà a rinforzarsi con quattro elementi in grado di accrescere le quotazioni nella lotta per la promozione. A centrocampo piace Gunter del Verona.