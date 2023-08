Il ’Merlini’ con il vento in poppa Continua il rilancio dell’asilo

Il primo piano è stato riportato al lustro di un tempo e ospiterà il nuovo servizio di babysitteraggio notturno: continua il rilancio dell’asilo ‘Merlini’, che sotto la guida del presidente Marco Curzi e del cda insediatosi l’anno scorso espande le proprie attività con l’obiettivo di tornare vero punto di riferimento per le famiglie sambenedettesi. Negli stessi giorni in cui il centro estivo si avvia verso la chiusura, il vertice dell’istituto si prepara a definire gli ultimi ritocchi al primo piano, che è stato progressivamente tratto dalla condizione di parziale abbandono e tirato nuovamente a lucido: bagni, cucina, camere e locale segreteria sono finalmente pronti per essere arredati e riassegnati all’uso che loro compete. Nei piani di Curzi, in particolare, c’è l’idea di trasformare il primo piano in un’ala per il babysitteraggio di notte: un servizio fortemente richiesto da una comunità in buona parte formata da cittadini che, per questioni lavorative, faticano a trovare una soluzione utile a custodire i propri figli. "Teniamo moltissimo al benessere dei nuclei familiari sambenedettesi – afferma il presidente – e anche se non possiamo dare ancora una data precisa per l’inizio di questa nuova attività, intendiamo mettere a disposizione della riviera un servizio necessario per tutti quelli che lavorano di notte e che non sanno a chi affidare i propri bambini. Con il nostro personale altamente qualificato, i locali riammodernati ed adeguatamente attrezzati, sono sicuro che i piccoli potranno trovare nel ‘Merlini’ un ambiente sicuro, divertente e confortevole. La questione, d’altronde, è emersa proprio dalle famiglie, con le quali manteniamo un rapporto diretto e continuo, con lo scopo di assicurare ai bambini le migliori cure che è in nostro potere offrire".

Il rinnovamento giunge dopo anni difficili per il ‘Merlini’, il cui debito è stato parzialmente estinto grazie al lavoro del nuovo vertice e del consiglio d’amministrazione, formato da Rosario Gennaro Scagliarini, Maria Balloni e Sara Maria Siciliano. Ma a rinnovarsi non è stato solo il ‘contenitore’: l’asilo si è trasformato in una vera e propria fucina di attività grazie al lavoro certosino della coordinatrice pedagogica Klarida Vojkollari e della direttrice Suor Iolanda. Il processo di ristrutturazione materiale e immateriale sembra non finire mai: "In futuro valuteremo la possibilità di estendere l’orario pomeridiano, che oggi termina alle 16.30 – conclude Curzi – e pensiamo di applicare uno sconto alla quota d’iscrizione dedicata ai neo-residenti".

Giuseppe Di Marco