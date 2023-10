Il messaggio di pace in un disegno:. Giuseppe Solimando e la guerra tra Israele e Palestina

Il conflitto, sempre più cruento, tra Israele e Palestina, non può lasciare indifferente nessuno. E i messaggi di pace continuano ad arrivare anche dal mondo dell’arte. Una bella vignetta, ad esempio, è stata realizzata dall’artista ascolano Giuseppe Solimando, molto conosciuto in città anche per aver realizzato, in passato, il Palio della Quintana oltre che numerose mostre personali. Nella sua raffigurazione, compare Gesù che sembra voler scendere dalla croce per porre fine alla guerra, gridando ‘Basta’ a chi impugna le armi per seminare soltanto morte e distruzione. Per terra ci sono le due bandiere, di Israele e della Palestina, mentre sullo sfondo il fuoco provocato dalle bombe.

Matteo Porfiri