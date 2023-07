Il meteo impazzito si abbatte sui vini "Produzione in calo, qualità intatta"

Inverno senza precipitazioni, primavera piovosa ed estate torrida. Un bel guaio per i produttori vitivinicoli del Piceno. Un territorio colpito dalle fitopatie a causa di una seconda metà di primavera molto piovosa che ha reso difficile, se non impossibile, il lavoro di prevenzione e di lotta contro le crittogame da parte delle aziende. In molti hanno dovuto abbandonare del tutto i vigneti, chi invece è riuscito a intervenire per tempo, con costi economici notevoli, ora deve difendere a denti stretti il raccolto. Attraverso la voce dei Consorzi di tutela delle principali Dop, emerge un senso di forte preoccupazione per la vendemmia 2023. Si è passati dal freddo e alla pioggia all’afa e al grande caldo con un inverno con scarsa piovosità e una primavera con precipitazioni eccezionali e, poi, a un’estate con temperature sahariane. La cosa certa è che si raccoglieranno meno uve e si produrrà meno vino. "Chi nega che nei nostri vigneti ci sia la peronospera – ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela dei Vini Piceni, Giorgio Savini – o mente o non è andato in vigna a controllare. Non dobbiamo però creare allarmismi. Ci sarà sicuramente un calo della produzione ma sono convinto che questo non intaccherà la qualità dei nostri vini. E lo dico da produttore e non da Presidente del Consorzio. Purtroppo o per fortuna, tanti di noi hanno fatto la scelta di puntare sui vini biologici e non poter entrare in vigna a causa della pioggia ci sta facendo pagare un prezzo altissimo. Ma la qualità, i profumi e la bontà dei vini si deciderà nelle ultime settimane. Di certo non ci sarà una vendemmia anticipata perché con questo sole e queste temperature la vite ora è ferma e aspetta situazioni ambientali migliori per perfezionare la maturazione dei frutti. Per questo è importate lasciar riposare le viti, non togliere le foglie che riparano dai raggi solari e lasciare che la natura faccia il suo corso". D’accordo anche il direttore del Consorzio, Armando Falcioni "Non dobbiamo creare allarmismi - ha dichiarato Falcioni - ma certo è che il nostro consorzio è formato per l’82% di aziende che lavorano in biologico e il meteo impazzito per loro è devastante. Una scelta che ripaga a livello di genuinità dei vini, ma che poi in queste situazioni estreme mette in seria difficoltà. Ci sono situazioni dove in alcune zone il Montepulciano è stato particolarmente colpito dalla peronospera, mentre i bianchi e il Sangiovese hanno subito danni minori. Certamente stiamo vivendo una stagione anomala e la Regione e Marche sta valutando alcuni interventi, spero non ‘a pioggia’".

Valerio Rosa