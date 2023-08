Il Ministero della difesa dà la colpa al ’Freccia 21’ Si torna in aula a settembre

L’ultimo aggiornamento sul processo relativo allo schianto tra i Tornado, risale al maggio scorso. Per il Ministero della difesa, infatti, la responsabilità dell’incidente aereo ricadrebbe sull’equipaggio di ‘Freccia 21’ e quindi sui capitani Mariangela Valentini e Paolo Franzese, deceduti quel giorno insieme ai colleghi Alessandro Dotto e Giuseppe Palminteri che volavano su ‘Freccia 11’. Lo Stato ha infatti proposto solo ai familiari di Dotto e Palminteri un risarcimento, ignorando i familiari di Valentini e Franzese. Al momento pendono trattative per la quantificazione del risarcimento e quindi il processo è in una fase di stallo in attesa che l’iter si concluda. Se ne saprà di più a metà settembre. Il procuratore Umberto Monti, inoltre, aveva chiesto la condanna a 12 mesi di reclusione (pena sospesa) per Fabio Saccottelli, 46 anni di Verbania, indagato quale capo cellula della pianificazione area target dell’esercitazione e l’assoluzione per Bruno Di Tora, 50enne originario di Caserta all’epoca comandante del 154esimo Gruppo, al quale era affidata la responsabilità della pianificazione dell’esercitazione. I due militari dell’Aereonautica militare erano in servizio presso la base di Ghedi dalla quale i due velivoli si levarono in volo per l’esercitazione: sono entrambi accusati di omicidio colposo e disastro aviatorio colposo. A loro la Procura di Ascoli contesta negligenze nella pianificazione della missione e nell’assistenza agli equipaggi ‘Freccia 11’ e ‘Freccia 21’. La strategia processuale della difesa dei due imputati e degli avvocati del ministero è invece quella di addebitare a Valentini e Franzese la responsabilità dell’incidente aereo. Gli stessi Bruno Di Tora e Fabio Saccottelli hanno puntato l’indice sull’equipaggio di ‘Freccia 21’.