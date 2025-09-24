Il ministro Bernini sulla Zes: "Percorso iniziato anni fa"

Apre l’incontro con il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, venuta in città per sostenere la candidatura dell’amica (ri)candidata consigliera regionale Jessica Marcozzi, il coordinatore locale di Fi, Andrea Falzetta che sollecita forzisti e simpatizzanti presenti, allo sprint finale in vista delle elezioni del 28 e 29 settembre, per riconfermare il presidente Francesco Acquaroli alla guida della Regione e ridare fiducia alla Marcozzi.

"Mi meraviglio che un candidato presidente dica ‘la Zes è tutto un bluff’ – aggiunge la Marcozzi - Ho lavorato per anni per raggiungere questo obiettivo. Eravamo ‘regione in transizione’ dal 2019. Chiedo un ultimo grande sforzo in vista del voto. Fi è sempre stata leale e corretta, verso il presidente Acquaroli e non abbiamo mai messo in dubbio la sua ricandidatura".

Le dà manforte la ministra Bernini che la indica come "donna di punta del nostro movimento, tenace, determinata" e arringa la platea: "Non date niente per scontato perché loro (al centrosinistra, ndr) votano. Sempre. Il 29 settembre sarebbe il compleanno del presidente Berlusconi, non vorrei commuovermi - aggiunge e scatta l’applauso - facciamogli e facciamoci questo grande regalo. Mettiamo il turbo. Andiamo a pescare nel partito degli indecisi".

Inevitabile parlare di università: "Non ci sono mai stati tagli nei fondi per le università marchigiane. Abbiamo anzi aumentato il fondo del 4% per Ancona, dell’1% per Camerino, Macerata e Urbino, come possono testimoniare i rettori che mi hanno ringraziato per l’aumento di fondi ricevuti quest’anno".

Riconosce ai rettori che "sono stati molto bravi nel fare network regionale, si sono coordinati per competere con intelligenza, si sono consorziati con altre zone interne (Abruzzo e Umbria)".

Capitolo Link University: "E’ una scelta che non compete a me. Per me l’offerta formativa, sia pubblica, privata, in presenza, telematica, ibrida, deve avere un’unica caratteristica: essere elevatissima. Devo presidiare la qualità dell’offerta formativa".

Fermo ospita il primo corso di laurea in Italia, cofinanziato dal Ministero, per interpreti internazionali delle lingue dei segni: quali politiche per far crescere l’accesso degli studenti disabili all’università? "Dal 2022, sull’inclusione ho investito 300 milioni e continuerò a investire, in particolare con un’iniziativa che si chiama ‘Proben’ a favore del benessere e dell’inclusività al massimo delle sue espressioni e delle sue potenzialità".

Sulle regionali: "Acquaroli e la sua maggioranza hanno fatto cose che stiamo raccontando ma che si raccontano da sole".

Sulla Zes: "L’ho trattata per la prima volta nella legislatura iniziata nel 2022 con un disegno di legge a firma Fi. La Zes non è una parola o un’invenzione elettoralistica, è un percorso iniziato tanti anni fa e che finalmente abbiamo portato a casa per il bene delle Marche. Sarà un cambiamento epocale. Ho visitato aziende per cui la Zes sarà una crescita esponenziale".

