Il ministro Roccella: "Favorire le nascite"

"Il rischio di spopolamento delle aree interne va combattuto favorendo le nascite". Con queste parole il ministro Eugenia Maria Roccella è intervenuta nel corso della conferenza indetta dal partito Fratelli d’Italia per affrontare i temi legati a famiglia, natalità, futuro. "Qui ad Ascoli ho trovato un esempio concreto di una rete virtuosa che vede unitamente gli impegni messi in campo dal sindaco Fioravanti e dal commissario Castelli – commenta – che lavorano insieme per dare futuro e favorire le nascite. In questo territorio c’è un patrimonio ricco e spendibile con una tradizione da conservare mostrando però attenzione al cambiamento. Vogliamo portare questo problema demografico e ambientale in Europa". Prima dell’arrivo in centro, il ministro ha avuto modo di visitare un asilo nido della città. Proprio in questa direzione il governo sta investendo molte risorse con il Pnrr. "Abbiamo investito 2,5 miliardi su famiglie e natalità. In Italia tanti genitori vorrebbero fare due figli, ma si fermano spesso al primo. Abbiamo posto in essere la decontribuzione per le lavoratrici madri. C’è un nuovo decreto per le assunzioni under 35 e i fringe benefit. Portiamo avanti una politica di trasversalità dove al centro di tutto c’è un’idea di sviluppo. Dobbiamo attuare un cambiamento culturale. Stiamo cercando di coinvolgere le aziende con la certificazione di genere delle imprese e dando una serie di facilitazioni fiscali attraverso i bandi. Un altro progetto lanciato qualche mese fa vede la possibilità di non perdere la progressione di carriera all’interno del luogo di lavoro". A fare gli onori di casa è stato il sindaco Marco Fioravanti: "Abbiamo introdotto un assegno per chi decide di mettere al mondo un figlio. A ciò aggiungiamo 220 alloggi nuovi. Stiamo pensando anche ad un asilo a Campolungo per le mamme che lavorano nella zona industriale. Bisogna dare un messaggio politico importante. Lo stato c’è e possiamo combattere lo spopolamento attraverso il sostegno alla vita".

Immancabile il contributo del commissario alla ricostruzione Guido Castelli. "Ci sono due cose rilevanti da considerare – spiega –. La crisi demografica in Italia inizia negli anni ‘70, ma soltanto agli inizi degli anni 2000 il governo ha iniziato a porre l’attenzione su questo tema taciuto. Il secondo tema è legato all’Europa che deve favorire l’incremento demografico". Presenti anche la coordinatrice regionale Elena Leonardi e la deputata Lucia Albano che chiosa: "Facciamo gli auguri ai 10,4 milioni di mamme che con il loro sacrifico danno alla nostra comunità un valore aggiunto impressionante. Le iniziative del sindaco Fioravanti sempre un esempio da seguire. Va posta l’attenzione anche sull’abitazione delle giovani coppie".

Massimiliano Mariotti