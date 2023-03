Il ministro Valditara "Così abbiamo salvato le scuole dei piccoli paesi Lotta allo spopolamento"

"Per la messa in sicurezza, la riqualificazione, l’adeguamento antisismico e l’abbattimento delle barriere architettoniche delle scuole, per la Provincia di Ascoli abbiamo stanziato 12.268.000 euro. Per le Marche 46.107.000 euro". Parte da questi numeri il Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, presente ieri mattina ad Ascoli per un incontro nella sala della Vittoria della pinacoteca organizzato dalla Lega sul tema ‘La rinascita delle scuole nei comuni dell’area del cratere’. Con lui in qualità di moderatrice l’onorevole Giorgia Latini (vicepresidente commissione cultura, scienza e istruzione Camera dei deputati), l’onorevole Mauro Lucentini, il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, e l’assessore regionale all’istruzione, Chiara Biondi.

Presenti in sala molti sindaci dei comuni del cratere sismico. "Per costruire nuove palestre, o mettere in sicurezza quelle esistenti – dice il ministro –, per il Piceno ci sono 6.639.000 euro, solo per il comune di Castignano 537.000 euro. Per gli asili nido e le scuole d’infanzia 12.000.000 euro, 84.000.000 euro per le intere Marche. E’ importante investire anche nelle mense: 3.599.000 euro solo per la provincia di Ascoli. E ancora 1.856.000 euro per una nuova scuola e complessivamente gli interventi ammontano a 36.392.000 euro per il Piceno, per le Marche a 235.000.000 euro. Abbiamo dunque stanziato risorse particolarmente significative per dare sicurezza ai nostri giovani, all’ambiente di lavoro per il personale scolastico e per dare una dimensione nuova all’insegnamento e alla formazione. L’attenzione del Ministero, dunque, non è riservata solo alla deroga al numero degli studenti all’interno dei plessi, ma è un’attenzione complessiva ad una scuola nuova e che voglia valorizzare i temi della sicurezza e della serenità".

Quindi il discorso del Ministro Valditara si sposta sull’emendamento (Decreto ricostruzione) che deroga stabilmente nei comuni del cratere al numero minimo degli alunni che sono richiesti per la formazione delle classi fino all’anno 2028-2029. "Questo vorrà dire più docenti, più dirigenti scolastici, più personale – continua il Ministro – per dare una risposta, in particolare, a quelle istituzioni scolastiche parzialmente, o totalmente, inagibili, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, a quelle che accolgono alunni sfollati. Ma grazie a un ordine del giorno che ha presentato Giorgia Latini, a cui ho dato parare favorevole del ministero, si potrà ulteriormente allargare ad altri plessi scolastici della provincia di Ascoli. Uno stanziamento importante, 4 milioni di euro per anno fino al 20282029. Ho già dato disposizione all’Ufficio scolastico regionale di dare adempimento all’ordine del giorno dell’onorevole Giorgia Latini in modo da applicare questo deroga al numero maggiore possibile di istituzioni scolastiche. E’ una risposta concreta allo spopolamento, di attenzione alle piccole comunità. Nessun plesso scolastico sarà chiuso in nessuna regione d’Italia, per garantire un servizio che dia dignità e vera attenzione al mondo della scuola, troppo a lungo trascurato".

Lorenza Cappelli