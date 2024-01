’Il mio campo libero’: torneo al carcere

Si sta svolgendo in questi giorni il progetto de ’Il mio campo libero’ voluto e organizzato dal Csi provinciale, a direzione del presidente Antonio Benigni e in collaborazione con l’istruttore Valentino D’Isidoro. Il progetto prevede lo svolgimento di un campionato di calcio a sei con la partecipazione dei detenuti del carcere di Ascoli e di alcuni civili organizzati in squadre che hanno collaborato per la realizzazione. Il progetto nasce soprattutto con l’intento di dare una seconda possibilità a chi sta pagando il proprio debito con la giustizia, attraverso sistemi di rieducazione e riabilitazione motoria. Grazie all’avvio del torneo dato dal comandante della Polizia Penitenziaria Pio Mancini e dal capo dell’area educativa Cristina Sabbatini, si è svolta la prima giornata. I detenuti della squadra ’A’ hanno vinto contro la formazione della Confindustria 3-1. Inoltre, nel campo del convento ascolano di San Serafino da Montegranaro, Arti & Mestieri hanno battuto 14-1 la Provincia di Ascoli. A dirigere le gare, gli arbitri del Csi di Ascoli. Il presidente provinciale Benigni si è mostrato soddisfatto ed ha sottolineato come "lo staff del CSI è impegnato nell’ambiente carcerario da diversi anni, con lo scopo di far riconquistare la propria fiducia a delle persone che, concluso il loro percorso di detenzione, hanno la possibilità di cominciare una nuova vita". Oggi è in programma la seconda giornata, con due gare presso il campo della Casa Circondariale e una presso il campo del convento di San Serafino da Montegranaro.