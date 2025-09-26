"Il mio intervento al seno rinviato. Giusto scioperare ma ho sofferto"

Intervento di rimozione del cancro al seno rinviato perché l’anestesista ha partecipato allo sciopero per Gaza. Il caso che ha riguardato la 40enne ascolana Emanuela Mariani sta facendo discutere. La paziente, lunedì scorso, era arrivata all’ospedale Torrette di Ancona per sottoporsi all’intervento, ma è stata subito dimessa perché non era possibile eseguire la mastectomia e l’operazione è stata spostata di una settimana. La motivazione: l’anestesista aveva aderito allo sciopero. "Proprio così – conferma la donna –. Quello che voglio dire su questa situazione è che ovviamente sono a favore della tutela del diritto allo sciopero. Ma ritengo che sia necessario un dibattito, un approfondimento che possa scuotere le coscienze sul contemperamento degli interessi coinvolti nel diritto allo sciopero ma anche nel diritto alla salute, quando questi entrano in conflitto come in questo caso. Quale dei due diritti deve essere preminente? Il diritto allo sciopero, quindi a manifestare la propria idea – continua Emanuela –, o il diritto del malato ad essere curato?". Lunedì scorso, la 40enne era arrivata da Ascoli ad Ancona con il compagno, annullando tutti i suoi appuntamenti. Si era sottoposta anche alla procedura con isotopo radioattivo per identificare il primo linfonodo ascellare utile a capire se il tumore si è propagato. Un carcinoma scoperto nel febbraio 2025 e per il quale la giovane professionista si è già sottoposta a 16 sedute di chemioterapia. Percorsi difficili da affrontare e che solo chi li vive sulla propria pelle può comprendere perché comportano non soltanto dolore fisico, ma anche psicologico. Ecco che dinanzi a qualunque ostacolo, come il rinvio di un intervento come la mastectomia al seno, il paziente è preso dallo sconforto. Emanuela ribadisce la piena fiducia e stima nel Torrette e nel reparto di Senologia, ma decide di raccontare la sua storia affinché la questione possa essere affrontata in chiave legislativa e nessuna altra paziente debba ritrovarsi nella sua stessa situazione. "Quello che vorrei, per il futuro – spiega la donna – è che nessun altro debba soffrire, perché vi assicuro che si soffre, quello che ho vissuto io. Nessun altro deve vivere certe esperienze. Ovviamente, per poter far sì che ciò accada è anche necessario che ci sia un cambiamento della legge, che almeno in casi particolari trovi la soluzione per garantire al malato il diritto alla cura". Matteo Porfiri