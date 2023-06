Il mio Kanto Libero", la decima edizione pronta a Villa Pigna!"

È tutto pronto, nella frazione folignanese di Villa Pigna, per la decima edizione de ‘Il mio kanto libero’, la kermesse organizzata da Nerio Masia e Paolo Nazzari, che da anni rappresenta una vetrina per i principali talenti canori del territorio e, soprattutto, un’occasione di divertimento e aggregazione per tutti coloro che amano cantare. Nella piazza del paese, nei pressi del palazzetto dello sport, grazie alla collaborazione del Comune e dell’associazione ‘Ascoli +’, da lunedì prenderà il via la manifestazione e c’è ancora qualche ora di tempo per iscriversi, anche per chi canta semplicemente per passione e vuole trascorrere qualche ora di divertimento. Quattro le serate: il 3 e il 4 luglio, dalle 20, andranno in scena le due semifinali, mentre il 7 luglio spazio alla finalissima. Nel mezzo, ci sarà una serata particolare, quella del 5 luglio, dedicata alla categoria ‘Karate’, ovvero agli amanti del karaoke e ci sarà la possibilità, per tutti, di cantare la propria canzone preferita. Per quanto riguarda la gara vera e propria, quattro le categorie previste in questa decima edizione: ‘Over 14’ (per i partecipanti che hanno dai 14 anni in su), ‘Green’ (per chi ha tra i nove e i 13 anni), ‘Baby (per i bambini di età compresa tra 4 e 8 anni) e la categoria ‘Karate’ (che non prevede fasce d’età). A valutare ogni singola performance, per ‘Over 14’ e ‘Green’, sarà una giuria tecnica, composta da esperti di musica e professionisti del settore. myvizual.comIlmioKantolibero o 3518540094.