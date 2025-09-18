Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Ascoli

Cronaca"Il mio manifesto con il cappio. Adesso basta, faccio denuncia"
18 set 2025
MATTEO PORFIRI
Cronaca
Ameli, già vittima nei giorni scorsi di danneggiamenti a sue locandine elettorali, ha deciso stavolta di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine

Un gesto inquietante ha colpito la campagna elettorale di Francesco Ameli, candidato del Partito Democratico alle elezioni regionali del 28 e 29 settembre. Su uno dei suoi manifesti affissi in città è stato disegnato un cappio attorno al collo, sopra una sua foto rovesciata. Un’immagine forte e inquietante, che ha immediatamente sollevato indignazione.

Ameli, già vittima nei giorni scorsi di danneggiamenti a sue locandine elettorali, ha deciso stavolta di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, parlando apertamente di una vera e propria minaccia. "Strappare un manifesto o scrivere una frase sopra può rientrare nell’inciviltà – ha dichiarato – ma qui si è superato ogni limite. Un cappio al collo non è una goliardata, è un atto intimidatorio, e come tale lo tratterò".

Il candidato ha sporto denuncia contro ignoti, sottolineando come sia necessario rispondere con fermezza e fiducia nelle istituzioni. "Chi agisce nell’ombra pensando di rimanere impunito trova la risposta di Cittadini, con la C maiuscola, che credono nella legalità", ha aggiunto. Particolarmente grave, secondo Ameli, è anche il tempismo dell’episodio. "Accade tutto mentre la destra accusa la sinistra di alimentare l’odio - ha continuato il segretario provinciale del Pd –. Davvero qualcuno dovrebbe fermarsi a riflettere". L’episodio, verificatosi a pochi giorni dal voto, è un ulteriore segnale del clima di tensione che si respira anche a livello locale. Un gesto che, purtroppo, trascende il confronto politico per scivolare in un pericoloso terreno fatto di intimidazioni e inciviltà.

Matteo Porfiri

