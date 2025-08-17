"Il mio progetto di studi in India". La nuova sfida di Asia Martina

Un’ascolana in India. Si tratta di Asia Martina Di Lorenzo che è stata scelta per un progetto di collaborazione tra Maeci, Mur e Crui che le consente di svolgere un tirocinio curricolare in India, esperienza importantissima sia dal punto di vista formativo che personale, essendo a stretto contatto con una cultura e usanze completamente diverse dalle sue. Asia Martina Di Lorenzo, studentessa di Giurisprudenza all’Università dell’Insubria, è volata in India e sta vivendo al massimo questa opportunità. "Ho presentato la mia candidatura per questo progetto: un’occasione che sentivo di non poter lasciarmi sfuggire con un tirocinio di tre o quattro mesi all’interno di ambasciate, consolati e istituti di cultura italiani nel mondo. Avevo espresso Bruxelles come preferenza per l’Europa, ma in cuor mio desideravo di svolgere questa esperienza presso l’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi, e il destino mi ha accompagnata fin qui. Ho varcato le porte dell’Ambasciata e ho iniziato un percorso che non è solo formativo, ma profondamente trasformativo. Ogni giorno leggo i giornali locali, ascolto le voci delle persone, viaggio per immergermi in una realtà che sfida e arricchisce il mio sguardo sul mondo. L’India è un mosaico di contrasti e armonie, un Paese affascinante e complesso, che per chi ama il diritto pubblico, e per chi, come me, è spinto da una curiosità quasi insaziabile, diventa un laboratorio vivente di studio e comprensione". Nata ad Ascoli, a soli 16 anni ha scelto di mettersi alla prova partecipando a un concorso che l’ha portata a diventare una dei 65 allievi della Scuola Navale Militare ’F. Morosini’ di Venezia, affrontando così la prima grande partenza lontano da casa. In seguito, la sua curiosità e i suoi interessi l’hanno guidata verso il percorso di Giurisprudenza, che oggi sta per concludere, mancando soltanto l’ultimo anno di studi. "Qui ho trovato un contesto accogliente, quasi familiare, – ha ammesso Asia Martina Di Lorenzo – grazie anche alla presenza di un’altra tirocinante italiana e allo staff dell’ambasciata che mi ha circondata di sostegno e calore. Non nego che i primi tempi siano stati una sfida: occorreva familiarizzare con un lessico nuovo, con culture e tradizioni lontane dalle nostre. È proprio in questa distanza che sto crescendo, sia sul piano accademico sia su quello umano. Ogni viaggio, ogni incontro, ogni sapore mi lascia un segno. Lo scorso weekend, ad esempio, sono stata in Punjab, nel Tempio d’Oro dei Sikh, dove ogni giorno una cucina comunitaria serve cibo a circa centomila persone. Ho avuto l’onore di contribuire, anche solo per poco, a questo immenso atto di solidarietà".

Valerio Rosa