"Il mio segreto?. Curare i dettagli"

Andrea Negroni è il titolare dell’omonimo negozio di articoli per la casa in piazza del Popolo e verrà premiato con l’Aquila d’Argento.

Andrea da quanto tempo lavora in questa attività?

"Sono 39 anni e ringrazio la 50&Più che ha voluto premiarmi con questo riconoscimento. Un bel riconoscimento. Abbiamo due punti vendita in città uno in via Napoli dedicato al settore bimbo e uno qui in piazza del Popolo per i casalinghi. Una attività nata nel 1911 con mio bisnonno, poi proseguita da mio nonno Angelo Negroni e poi da mio padre. Siamo stati premiati nel 2011 per i cento anni di attività come una delle imprese storiche d’Italia ed è stato il riconoscimento più importante. Anche se questo dell’Aquila d’Argento lo sento molto più mio e legato ai miei anni qui in negozio. Ho iniziato nel 1985 proprio qui in piazza del Popolo anche se poi con mio fratello Alessandro ci alterniamo con il negozio di via Napoli".

E’ cambiato il commercio di articoli per la casa?

"Sicuramente la crisi in tutti i settori ha trasformato un po’ tutto il commercio. La nascita dei centri commerciali qui ad Ascoli è stato un duro colpo per le attività del centro storico ma anche della periferia e poco dopo è arrivato anche l’e-commerce, l’acquisto online che durante la pandemia è letteralmente esploso mandano in crisi tante attività"

Qual è il suo segreto quindi?

"l dettagli, la continua ricerca di prodotti alternativi di qualità a prezzi adeguati. Continua ricerca ed evoluzione cresciuta con la partecipazione alle fiere nazionali e ai meeting, La città di Ascoli sta puntando molto sul turismo e questo ci ha dato grande ossigeno. Il negozio offre determinate garanzie che l’online ad esempio no ha.. Noi siamo di supporto sin da quando il cliente entra e ha bisogno di una consulenza nella scelta, c’è la fidelizzazione, la garanzia che offre un nome di tradizione, la consegna a domicilio e infine il servizio post-vendita. E poi c’è la passione che mettiamo nel lavoro e anche il piacere di stare in mezzo alla gente. Cosa che su internet non c’è".

v. r.