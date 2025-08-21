‘Il mio supereroe a Grottammare’: laboratorio speciale

È stato un pomeriggio di colore e creatività il progetto ‘Il mio supereroe a Grottammare’, ideato dall’associazione Altro Orizzonte in collaborazione con la Fondazione Ospedale Salesi Ets, gli artisti Francesco Colella e Patrizio Moscardelli e numerose realtà associative del territorio, tra cui il Lido degli Aranci, il Circolo Tennis, Rattatù e l’associazione Paese Alto.

Al residence ‘Le Terrazze, circa cinquanta bambini con le loro famiglie hanno dato vita a un laboratorio speciale: pennelli, tele e tanta immaginazione per raccontare i propri supereroi personali. Guidati da Patrizio Moscardelli, i piccoli artisti hanno trasformato un pomeriggio d’estate in un incontro tra gioco, arte e solidarietà.

A portare un messaggio di vicinanza è stato anche il dottor Antonello Maraldo, direttore generale dell’Ast di Ascoli Piceno, ex presidente della Fondazione Salesi e oggi vicepresidente di Altro Orizzonte.

Il progetto proseguirà lunedì 25 e martedì 26 agosto, quando il Lungomare di Grottammare si trasformerà in una galleria a cielo aperto con l’esposizione delle opere realizzate dai bambini presso il locale Circolo Tennis, che saranno messe all’asta ed il ricavato donato alla Fondazione Salesi.