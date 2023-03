Il miracolo della vita "La mia Atena aveva fretta di nascere Ho partorito in casa"

In una manciata di minuti Atena è nata, subito dopo le 20 di sabato 11 febbraio. Non ha lasciato il tempo a mamma Yannina e papà Diego di organizzarsi per raggiungere l’ospedale che il suo vagito si è fatto sentire a casa Peroni. Casa che, in pochi minuti, si è trasformata in una sala parto, con zia Melania come ostetrica. L’arrivo di Atena, una bellissima bambina, era previsto, ma mai avrebbero immaginato che il parto sarebbe avvenuto in casa, in anticipo. Atena di attendere non aveva alcuna voglia, e meno ancora di sapere dove sarebbe avvenuto il parto. Per la coppia è la secondogenita, prima c’è un bimbo di due anni, Achille. "Sono andata in bagno e subito è nata Atena, ho capito che non c’era tempo da perdere". La mamma è una 39enne, Yannina, di Sant’Egidio, il papà Diego è di Ascoli, entrambi sono andati a vivere a Pagliare, dove si è consumato il miracolo della vita. Ci racconta come è andata? "Avevo organizzato una cena e avevo la casa piena di parenti. Da mesi entravo e uscivo dall’ospedale per alcuni problemi determinati da un’infezione, aveva effettuato il cerchiaggio, che mi è stato tolto, quindi aspettavo di partorire. Quella sera...