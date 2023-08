Il mondo bianconero è in lutto Antonella Rozzi: "Grande dolore"

A distanza di quasi 29 anni la città si è trovata a dover fare di nuovo i conti con un altro grande e doloroso lutto dopo quello del presidentissimo Costantino Rozzi. Lui e Carletto Mazzone resteranno per sempre le due più grandi istituzioni sportive per intere generazioni di tifosi e soprattutto per un piccolo capoluogo di provincia che vive di pane e calcio dalla mattina alla sera, sette giorni su sette. "Con grandissimo dolore apprendo la notizia della scomparsa di Carletto Mazzone, grandissimo uomo, grandissimo allenatore e collaboratore di mio papà Costantino. Artefice insieme a lui di moltissimi successi della nostra Ascoli Calcio. Un grande abbraccio alla moglie, ai figli Sabrina e Massimo e agli adorati nipoti". Così su facebook Antonella Rozzi, figlia del presidentissimo Rozzi ha commentato la scomparsa del tecnico. Non poteva di certo mancare anche il pensiero dell’Ascoli Calcio: "L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa, il patron Massimo Pulcinelli, la dirigenza tutta, la prima squadra e lo staff sportivo, il settore giovanile e i dipendenti piangono la scomparsa di Carletto Mazzone: se ne va un’icona della storia bianconera, un allenatore d’altri tempi, un uomo straordinario che ha fatto della schiettezza, dell’umanità e della semplicità le sue caratteristiche principali. Simbolo e mito del calcio ascolano e italiano resterà per sempre negli annali del calcio. Il club, profondamente commosso e addolorato, rivolge alla famiglia le più sincere e sentite condoglianze. Ciao Carletto, ciao grande uomo. Costantino ti accoglierà a braccia aperte!". Tante le battaglie condivise in campo con il suo fedele alfiere Enrico Nicolini, altro grande ex bianconero degli anni ruggenti: "La prima volta che incontrai Mazzone, fu all’hotel Gallia al calciomercato. Ero un ragazzino di 23 anni, intimidito dalla presenza di questo omone allungai la mano per presentarmi. Ovviamente non mi conosceva. Da quel momento non ci siamo più lasciati: Catanzaro, Ascoli, Bologna e come collaboratore a Brescia. A chi gli diceva che non aveva mai vinto lo scudetto, lui orgogliosamente ricordava che ogni anno aveva vinto lo scudetto dell’onestà! È sempre stato un suo cavallo di battaglia. Un giorno in tv alla Domenica Sportiva, disse ad un noto dirigente: io non ho scheletri nell’armadio e posso dire di tutto a tutti, lei non so. Il 2 febbraio del 1984, persi mia sorella Luciana. Il mercoledì successivo destino volle che si giocava a Genova contro la Samp. Impose che tutta la squadra si recasse a fare visita alla tomba di Luciana. Questo era Mazzone! Grazie mister oggi ti sei preso con te anche l’amico Francesco Scorsa. Non ti piaceva guidare e hai scelto proprio lui per accompagnarti. Fate buon viaggio verso l’eterno! Da stasera il cielo sarà più luminoso grazie alle vostre due stelle. Vi porterò sempre con me".

Ma anche i vertici federali nazionali non potevano che esprimere vicinanza alla famiglia e gratitudine nei confronti dell’uomo che ha contribuito a rendere gloriosa la storia del calcio nazionale e di tanti club attraverso imprese epiche. "Salutiamo una vera e propria icona del calcio italiano – afferma il presidente della Figc Gabriele Gravina – un uomo animato da valori e principi profondi, un allenatore preparato, coraggioso e appassionato. Ha inventato uno stile unico incarnando, allo stesso tempo, serietà e umanità. Non lo dimenticheremo". Per ricordare e onorare Mazzone, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma in questo fine settimana, compresi i posticipi di domani.

Massimiliano Mariotti