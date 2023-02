Il mondo degli imprenditori spiegato in classe: "Così siamo rimasti affascinati da questo progetto"

La nostra classe, la 3A, è stata individuata come classe pilota dell’istituto e invitata a partecipare al programma sperimentale dal titolo: Agile – un’introduzione all’imprenditoria. Dal 7 novembre 2022 al 23 gennaio 2023 per un totale di 10 lezioni di un’ora, abbiamo provato l’ebrezza di essere veri imprenditori. Durante i primi incontri, Maria Di Iorio ci ha spiegato quali sono i valori, i comportamenti e le azioni di un serio imprenditore. Durante l’ultima lezione la è stato valutato il lavoro realizzato dagli alunni. Ma in cosa consisteva? I ragazzi sono stati divisi in 5 gruppi e ognuno ha realizzato una presentazione digitale in cui veniva esposta la propria idea di business. Il giudizio finale si è basato su: la visione, come abbiamo pensato di far crescere il singolo business e quale è stato il piano di marketing; la missione, qual è stata la proposta di valore unico e quale il mercato di riferimento; la strategia dei prezzi, quanto avremmo fatto pagare i nostri prodotti; come li avremmo pubblicizzati; gli obiettivi e le azioni necessarie a raggiungerli. Ogni gruppo ha avuto idee diverse, dalla produzione di cosmetici bio a uova di Pasqua solidali. Siamo rimasti affascinati da questo progetto perché ci ha introdotto in un mondo di cui avevamo sentito parlare ma conoscevamo poco.