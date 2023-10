’Il mondo di Olaf’: la nuova sezione primavera a Grottammare

Nove bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi sono i primi utenti della neonata sezione Primavera del comune di Grottammare. Ieri mattina sono stati accolti dal personale della cooperativa Assistenza 2000 che collaborerà con l’Isc Leopardi per gli aspetti educativi del nuovo servizio. ’Il mondo di Olaf’, questo il nome, potrà ospitare fino a 18 bambini. Ha trovato posto in un nuovo ambiente realizzato dal Comune nell’ala sud della Scuola dell’Infanzia del centro. "Sono mesi che lavoriamo a questo obiettivo – dichiara l’assessore all’Inclusività sociale, Monica Pomili –. Sono molto soddisfatta di questo ulteriore tassello che andiamo ad aggiungere all’offerta formativa di Grottammare: la Primavera è una sezione ‘ponte’ poiché collega il nido alla scuola dell’infanzia. I bambini sono accompagnati in un percorso di crescita in cui sperimentano l’autonomia mentre condividono spazi e progetti con gli altri bambini della scuola dell’Infanzia, Con l’occasione, invito le famiglie a partecipare al bando ‘Al vostro fianco’, per accedere ai contributi sulle spese educative sostenute. La pubblicazione dell’avviso è imminente". "Rafforzare l’offerta educativa e il sostegno alle famiglie, dotando la nostra città di strutture e spazi idonei, è uno dei nostri obiettivi di programma – afferma il sindaco Alessandro Rocchi –. In tal senso, entro il mese di novembre prenderanno il via molti cantieri finanziati con risorse del Pnrr, tra cui il nuovo asilo nido da 50 posti in zona Ischia".