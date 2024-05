’Il Mondo Disegnato’ fa centro:: "Meraviglia e opere di valore"

L’innovativo festival ’Il Mondo Disegnato - Festival dell’Illustrazione Turistica e del Patrimonio Culturale’ si è chiuso domenica, ma la mostra al Mic, in piazza Kursaal, andrà avanti fino a metà settembre. C’è grande soddisfazione a Grottammare perché tutti sono convinti che è stata fatta una grande iniziativa, molto bella e assolutamente nuova. "Una rassegna che ha lasciato alla città momenti di meraviglia e opere di valore assoluto di alcuni tra i più grandi illustratori italiani, che sono anche un’occasione di promozione intelligente e originale di Grottammare: dal fumetto di Alessio Spataro al murale di Blu, dalla mappa di Francesca Ghermandi ai manifesti di Ale Giorgini – afferma l’assessore al turismo Lorenzo Rossi – Una manifestazione alla sua edizione zero, che in quattro giorni ha calamitato centinaia di presenze di tutte le età e di provenienze anche extraregionali, con un’attenzione alle persone con disabilità: dai bambini delle letture animate di Nati per leggere agli studenti da ben due diverse Accademie di Belle Arti che si sono cimentati insieme a CH RO MO, per ipotizzare un manifesto per gli eventi invernali grottammaresi". Vi è stata anche la collaborazione della Sordopicena sociale che ha tradotto alcuni discorsi nel linguaggio dei segni ed opere in rilievo per i non vedenti. Un’occasione di studio attraverso conferenze e dibattiti con studiosi autorevoli sulla storia e sulle prospettive della grafica turistica, del lettering e della promozione territoriale.

"Un appuntamento che è stato apprezzato così tanto – ha aggiunto Lorenzo Rossi – che alla fine del Festival in molti hanno chiesto della prossima edizione. Un grazie va a Maicol & Mirco che ha diretto il Festival a Claudia e poi a Reno Chicchi che l’ha pensato, all’ufficio cultura e turismo e ai quattro artisti che hanno amato Grottammare da farcela vedere con altri occhi".

Marcello Iezzi