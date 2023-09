Il monito di Zanda: "Basta movimentismo. Schlein rafforzi il Pd. Conte è inaffidabile"

Anche per Elly Schlein la luna di miele è finita. Gli opinionisti amici la incalzano, le critiche nel partito iniziano ad emergere e, soprattutto, i sondaggi calano. Per il Pd, insomma, le difficoltà proseguono. Luigi Zanda, ex presidente dei senatori democratici, per esempio, non pare convinto degli esiti della mobilitazione estiva da lei lanciata: "L’impegno dei militanti non mi è sembrato molto diverso dal passato. E comunque ci sono questioni più importanti su cui discutere".

Una di queste è il referendum sul lavoro della Cgil. La segretaria dovrebbe sostenerlo?

"Penso che la segretaria, prima di esprimere il suo pensiero su questioni così delicate e complesse, farebbe bene ad ascoltare gli organi del partito".

Una delle critiche che le vengono rivolte, in effetti, è di non farlo abbastanza.

"Rispondo in modo indiretto: mi auguro che non esistano progetti di modificare il nome e la natura partitica del Pd. Passare al movimentismo può avere l’effetto illusorio di un rafforzamento del leader, ma con gli elettori di sinistra la cultura movimentista non funzionerà mai".

Intende dire, come molti sostengono, che Elly Schlein si affida troppo agli slogan?

"Il fatto di essere una giovane donna fuori dai giochi politici l’ha aiutata a vincere le primarie. Ora deve dimostrare di essere all’altezza della responsabilità assunta. Il Pd ha un bacino potenziale di elettori del 30-35%, ma se oggi il consenso è stimato tra il 18 e il 20% vuole dire che non è in buona salute".

Non per responsabilità solo di chi è segretaria da pochi mesi.

"Certamente no. Molte responsabilità sono dei dirigenti precedenti, me compreso. Ma c’è anche qualcosa di più profondo. Populismi e nazionalismi hanno cambiato vasta parte della società. E la sinistra stenta a riconnettersi con il suo elettorato".

Cosa può fare Elly per assolvere questo compito?

"Dedicarsi al partito, rafforzarne l’organizzazione territoriale e centrale, saper discutere la linea politica. Rischiamo molto, serve un partito forte: i sondaggi mostrano un avvicinamento dei cinquestelle e incoraggiano le manovre di Conte per superarci e diventare il leader della sinistra".

Però l’accordo con M5s con questa legge elettorale è un obbligo.

"Da tempo lo scontro è tra due coalizioni composte da partiti disomogenei: il risultato è un sistema politico debolissimo".

Come si rafforza?

"Con un sistema elettorale proporzionale con sbarramento al 5%, con l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in modo da garantire la democrazia interna in tutti i partiti, e con una buona legge sul finanziamento pubblico della democrazia. È interesse anche di Giorgia Meloni, come dimostra il fatto che, pur con una maggioranza molto ampia, è riuscita a fare molto poco".

Ma nella situazione data come va gestito il rapporto con M5s da parte del Pd?

"Conte, sempre con l’obiettivo di diventare il leader della sinistra, continuerà a darci calci insieme a Grillo. Schlein dovrebbe prendere atto dell’inaffidabilità dell’ex premier e puntare più sul Pd che su di lui".

E con i centristi di Azione e Italia Viva l’alleanza è possibile?

"I rapporti con Renzi e Calenda dipendono soprattutto da loro".

Qual è l’asticella per le Europee sotto la quale si imporrebbero ripensamenti nel Pd anche per la segreteria?

"Non mi auguro rivolgimenti o cadute ma spero che, qualunque sia il risultato non solo delle Europee ma anche delle Regionali, si aprano riflessioni politiche".

Tornando alle riforme, non è una posizione conservatrice quella di schierarsi contro?

"Come la prima parte della Costituzione, anche la forma parlamentare della Repubblica non è modificabile con l’articolo 138. In passato il Pd, sbagliando, ci ha provato, ma l’unica strada per passare a una Repubblica presidenziale è l’Assemblea costituente".

Al centro del dibattito ci sono due temi: immigrazione e manovra. Cosa sta sbagliando Meloni sull’immigrazione?

"La premier ha ragione quando dice che i trafficanti di esseri umani sono criminali, ma sbaglia quando chiede 5 mila euro ai migranti, blocchi navali e soprattutto quando irrigidisce i rapporti con la Ue. Se vogliamo essere autorevoli in Europa dobbiamo evitare frizioni con paesi fondatori come la Francia, tensioni sul Pnrr, sottoscrivere il Mes e non esibire amicizia con paesi sovranisti".

In una situazione di oggettiva difficoltà, quale legge di bilancio dovrebbe fare Giorgetti?

"Non conosco le cifre, ma non farei finanziamenti a pioggia, politiche assistenziali: mi concentrerei su investimenti che possono far crescere l’economia".