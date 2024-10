Il Monticelli come le big. Gli under contro i grandi

C’è una grande novità quest’anno nel Campionato di Terza Categoria. Il girone G si è infatti arricchito di una squadra di ragazzi Under 21 del Monticelli Calcio, per lo più nati nel 2007, che avrebbero dovuto partecipare al campionato Juniores Provinciali senza fare classifica, perché il Monticelli ha già una squadra nel campionato Regionale, e che invece giocheranno contro i ‘grandi’. Sulla scia delle squadre Under 23 di Milan, Juve e Atalanta che giocano in Serie C, anche il Monticelli avrà i suoi Under nell’ultima serie dei campionati dilettantistici.

"La Federazione ci ha dato questa opportunità – ha dichiarato il presidente del settore giovanile del Monticelli, Tonino Celani – che è una novità assoluta qui in provincia e che nelle Marche solo il Tolentino ha sperimentato. Lo scorso anno i ragazzi del Monticelli hanno disputato il campionato Juniores Provinciali senza fare classifica ed è stato un anno perso nel loro percorso di crescita, perché le partite erano giocate senza alcun agonismo e anche gli avversari scendevano in campo demotivati visto che la gara non contava praticamente niente. Per questo abbiamo deciso di intraprendere una nuova strada consapevoli delle difficoltà che incontreranno, ma che di certo li aiuterà a crescere". Le perplessità dei genitori nel pensare che i loro figli minorenni andranno ad incontrare quarantenni già strutturati e smaliziati, sono state mitigate dal presidente Francesco Castelli e soprattutto dal responsabile del settore giovanile Domenico Natalini: "Abbiamo valutato attentamente i rischi – hanno ammesso – ma siamo convinti che i ragazzi faranno una bellissima esperienza e si divertiranno anche di più. Giocare senza un minimo obiettivo del risultato, d’altronde, non piace a nessuno. In Terza Categoria faranno esperienza e chissà che non potranno togliersi qualche bella soddisfazione".

E la prima gioia è arrivata già domenica con i ragazzi di Mister Settimio Giovannelli e del vice Claudio Tempera che hanno pareggiato per 2-2 sul campo sempre ostico di Carassai, passando per due volte in vantaggio e venendo poi recuperati dai più esperti calciatori di casa. E sabato sera al ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli alle ore 19 arriverà il Roccafluvione per un’altra sfida tutta da vivere.

Questi i convocati per il primo storico match degli Under 21 a Carassai: Gianmarco Albani, Carmine Baldini, Edoardo Bosica, Nico Carinelli, Mattia Carosi, Marco D’Annunzio, Edward Dapelli, Federico De Dominicis, Federico Filiaci, Simone Ippoliti, Leonardo Liberi, Cristian Lolli, Christian Mascetti, Lorenzo Nardini, Mario Oresti, Lorenzo Poli, Mattia Rosa e Simone Trenta.