Il municipio si tinge di rosa per la lotta al cancro

La città di Grottammare ha preso parte alla campagna "Nastro Rosa Airc 2023", promossa da Airc e Anci. Sabato e domenica scorsi, l’ingresso del Palazzo municipale si è tinto di rosa, unendosi a tanti monumenti di tutta Italia scelti per illuminare simbolicamente il lavoro dei ricercatori per rendere il tumore al seno sempre più curabile. "In apertura del mese dedicato al tumore al seno – dichiara l’assessore all’Inclusività sociale, Monica Pomili -, si vuole tornare ad accendere le luci sull’importanza della ricerca oncologica e sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Con questo simbolo, vogliamo mandare un messaggio di vicinanza e speranza a tutte quelle donne che ogni anno si confrontano e affrontano la malattia". L’intento della campagna è di raggiungere il maggior numero di persone su un tema di grande rilevanza come il cancro al seno, malattia che colpisce circa 55.000 donne ogni anno. L’obiettivo di Airc è arrivare a curarle tutte: negli ultimi vent’anni, la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali, portando la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi fino all’88%.