"Il muro paraonde al molo nord va rifatto"

Demolire il muro paraonde e ricostruirne uno ex novo. È quanto ha ipotizzato il vertice comunale nell’incontro tenutosi due giorni fa in Capitaneria di porto, con il sindaco Antonio Spazzafumo, l’assessora Laura Camaioni e il dirigente Giorgio Giantomassi che hanno incontrato referenti tecnici dell’Autorità portuale oltre alla comandante Alessandra Di Maglio e a funzionari della Soprintendenza. Il rendez vous era stato fissato per esaminare lo stato di avanzamento dell’intervento manutentivo al muro del molo nord, e nell’occasione l’amministrazione ha avanzato riserve in merito alla sufficienza dei lavori sin qui svolti sul muro, che presenta criticità importanti, sia strutturali che ambientali, (l’Autorità ha già detto di voler tornare ad intervenire utilizzando le economie di spesa del primo appalto) ed ha avanzato l’ipotesi di un intervento radicale che comprenda la demolizione e la ricostruzione di un manufatto più consono. Analoghe riserve sono state espresse dal comune sia in merito allo stato in cui versa la vasca di colmata sia al progettato ampliamento. A tal proposito, l’architetto Giantomassi ha ricordato quanto il comune espresse in sede di presentazione delle osservazioni al Documento di programmazione strategica elaborato dall’Autorità per il porto di San Benedetto, ovvero la necessità di un’attenta pianificazione che tenga conto del previsto terzo braccio del porto che San Benedetto attende da ormai da sessant’anni.

Le stesse osservazioni sono state esposte dal comune in occasione dell’adunanza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2 ottobre scorso, tanto da far rinviare l’approvazione del progetto adeguamento tecnico funzionale dell’ampliamento della vasca di colmata per una presa d’atto di tali osservazioni. Nel corso dell’incontro, il sindaco ha richiesto all’Autorità delucidazioni sulla decisione di chiudere con sbarre gli accessi alla banchina e la concessione di uno spazio, nei pressi di viale Colombo, da destinare a parcheggio pubblico. Sempre il sindaco ha ricordato che a luglio era partita dal comune una richiesta rivolta all’Autorità, che aveva in proposito sollecitato un parere, di valutare se le richieste di rinnovo delle concessioni demaniali per l’area portuale facciano riferimento ad edifici effettivamente utilizzati evitando ogni automatismo. Molti di essi sono infatti in condizioni fatiscenti e ciò impedisce una riqualificazione di questa parte importante della città. Gli argomenti verranno nuovamente discussi nel corso di prossimi incontri in via di programmazione.

Giuseppe Di Marco