Il Museo del tempo si prepara a festeggiare il primo decennale

Il Museo dell’Orologio di Montefiore dell’Aso il prossimo anno celebrerà i dieci dalla fondazione avvenuta nell’agosto del 2014. Nel corso di questo decennio, il Museo, presieduto dall’ingegner Oronzo Mauro, attraverso diverse iniziative volte alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale relativo alla "misurazione del tempo", ha raccolto nel territorio marchigiano, e non solo, ampi consensi da parte del territorio da sentire la necessità di costituire un gruppo d’interesse attorno alla "misurazione del tempo nelle Marche" nei suoi vari aspetti storici, artistici, sociologici, tecnologici e, perché no, turistico-promozionali del territorio stesso. Il gruppo è sotto l’alto patrocinio della SISFA, la società degli storici e della fisica e dell’astronomia. Ad oggi al sodalizio hanno aderito i comuni di: Montefiore dell’Aso con il suo Museo dell’Orologio, Grottammare, Monterubbiano, Montegiorgio, Matelica, San Severino Marche, Montecarotto, Monte Urano e stanno per aderire anche Fermo e Sant’Angelo in vado. Il focus specifico sul "tempo delle e nelle Marche" vuole indirizzare inoltre la necessità di far luce sulle attività marchigiane legate alle botteghe artigiane di costruttori nel territorio.