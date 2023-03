Il museo diventa inclusivo Una app per l’Archeologico

Il Museo archeologico statale, al fine di essere sempre più accessibile, si è dotato di un nuovo sito internet con App collegata. Sono infatti online i due nuovi servizi, fruibili da tutti e realizzati dalla cooperativa Habilis lavoro insieme alla Fondazione Carisap. Orientare il pubblico verso il museo, mettere a disposizione tutte le informazioni di base e dare un assaggio dell’esperienza di visita per renderla attraente e coinvolgente per ogni utente: questi gli obiettivi della struttura museale che si trova in piazza Arringo.

"Dal 2021 in poi – dice la direttrice Sofia Cingolani – nel museo è stato un susseguirsi di lavori. Lavori che hanno portato all’inaugurazione della sezione romana, lo scorso maggio, e che al momento riguardano gli aspetti più legati al problema della vulnerabilità sismica e che proseguiranno ancora nei prossimi anni per la sezione preistorica e per il rinnovamento di quella picena. Tutto questo insieme di interventi ha un unico comune denominatore che è quello della inclusività. Per fare questo bisogna lavorare con l’obiettivo di essere accessibili per tutti. Con il supporto dell’Officina dei sensi abbiamo avviato questo progetto del sito e dell’App". "Il nostro nuovo sito – continua la Cingolani – fornisce tutte le informazioni utili alla visita, con particolare attenzione alle necessità delle persone con disabilità motoria: sono indicate, ad esempio, le aree di parcheggio più vicine e l’assenza di barriere architettoniche. Permette, inoltre, un’esplorazione topografica completa delle diverse sezioni con l’indicazione del numero delle sale, oltre ad approfondimenti sui contenuti con l’utilizzo di un linguaggio estremamente comprensibile".

Il sito presenta anche un’ampia galleria di immagini corredate da testi descrittivi e una sezione con un tour virtuale grazie al quale è possibile conoscere gli spazi espositivi. Offre un gioco interattivo pensato per i più piccoli e consente di scaricare contenuti come le piantine delle diverse sezioni, in modo da permettere una programmazione della visita in tutta libertà. Fornisce poi i contatti per visite guidate destinate a persone con particolari necessità. "Si inaugura – conclude il direttore della Fondazione Officina dei sensi, Mirco Fava – un modello nuovo di fruibilità turistica e culturale. Attraverso sistemi digitali viene data la possibilità di fruire dei contenuti del museo in modo pratico, e soprattutto accessibile a tutti".

Lorenza Cappelli