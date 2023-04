Il museo malacologico rimane aperto anche a Pasqua

In occasione delle festività pasquali il Museo Malacologico di Cupra si arricchisce di una nuova sezione dedicata ai "Piatti da ostrica in ceramica". Oltre 50 esemplari realizzati in Francia tra il 1930 ed il 1970 e provenienti dalle migliori fabbriche di ceramiche dell’epoca. Accanto compaiono anche due "piatti da cozze" dello stesso periodo. Con questa nuova mostra si arricchiscono le sezioni legate a tutto ciò che, in qualche misura, vedono protagoniste le conchiglie. Grande curiosità tra i visitatori stanno riscuotendo i tre nuovi piccoli dinosauri che hanno la incredibile età di 270-275 milioni di anni e che provengono dalla Repubblica Ceca e dal Madagascar. Il prossimo 3 giugno durante l’iniziativa "Una Vita per la Malacologia 2023" sarà presentato il nuovo Atlante delle conchiglie marine del Madagascar, con oltre 4200 foto a colori, realizzato da Tiziano Cossignani e Luigi Bozzetti e presentato al mondo malacologico europeo a Parigi la scorsa settimana. Il Museo sarà aperto anche oggi dalle ore 15.30 alle ore 19.00, domani dalle 10 alle 12,30 e dallòe 15,30 alle 19. Nel mese di aprile il Museo è aperto, come da programma ogni martedì. giovedì, sabato e domenica (15.30-19.00) Info: 3473704310