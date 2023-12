Il Natale alla Zarepta. Uno chef per i più poveri

Metterà a disposizione la sua professionalità e il suo staff per offrire un pasto caldo, e sicuramente delizioso, a tutti coloro che non possono permetterselo e che, non avendo né una casa né una famiglia, trascorreranno il giorno di Natale da soli. Lo straordinario gesto di solidarietà arriva dallo chef ascolano Daniele Citeroni, titolare dell’osteria Ophis di Offida, che il prossimo 25 dicembre preparerà il pranzo a tutti gli ospiti della mensa Zarepta.

Già lo scorso anno, in realtà, Citeroni fece un bellissimo regalo all’associazione, cucinando nella giornata di festa, e stavolta si replicherà.

Chef Citeroni, quale sarà il menù che ha in mente per l’occasione?

"Ovviamente proporremo i piatti della nostra tradizione. Ci sarà un tipico antipasto all’italiana e poi non potrà mancare la lasagna, che è considerato il ‘piatto del giorno di festa’ per eccellenza. Per secondo prepareremo il roast beef e come dolce la zuppa inglese. Mi auguro che i nostri ospiti possano essere soddisfatti perché, come sempre, ci teniamo a regalare loro un pranzo degno del giorno di Natale". Come è nata questa idea di offrire il pranzo natalizio a chi si trova in una condizione di povertà o di solitudine?

"Da due anni collaboro con la Zarepta, cucinando per gli ospiti ogni martedì. Per Natale, invece, visto che il 24, il 25 e il 26 dicembre abbiamo deciso di tenere chiuso il nostro ristorante, insieme al mio staff mi sono messo a disposizione per concedere il mio tempo e le mie capacità a chi soffre e non desidera nient’altro che un semplice pasto caldo. Saremo in cinque e cercheremo di fare del nostro meglio".

Che rapporto ha instaurato con le persone che pranzano alla mensa?

"Ormai mi conoscono tutti e io conosco tutti, visto che sono lì ogni martedì. Mi chiamano per nome e questo mi fa piacere, perché è bello essere un loro punto di riferimento. Vuol dire che apprezzano il mio impegno. Ripeto, loro non chiedono molto: si siedono e attendono solo di ricevere un pasto. E, magari, anche un sorriso che li incoraggi ad andare avanti nonostante le avversità della vita". Quanta gente si aspetta il giorno di Natale, visto che nel Piceno la povertà è purtroppo in aumento?

"Lo scorso anno ci furono circa cinquanta persone. Stavolta, probabilmente, potrebbe esserci qualcuno in più. Noi, nel dubbio, prepareremo pasti per ottanta persone. Male che vada, se qualcosa avanza potranno goderne i commensali del giorno successivo".

Che messaggio intende lanciare attraverso questa sua iniziativa?

"Non sono nessuno per lanciare dei messaggi. Lo faccio con il cuore. Ciò che mi dispiace, però, è che troppo spesso ci si ricorda di chi soffre e di chi è povero solo nei giorni di festa. Ma queste persone hanno bisogno di amore e di aiuto anche in ogni altro giorno dell’anno".

Matteo Porfiri