Il Natale di Giovannino diventa un libro

La fiaba dello scrittore cuprense Antonio De Signoribus, dal titolo ’Il Natale di Giovannino’ ora è anche un libro. "Una fiaba di Natale che si rispetti – scrive Susanna Polimanti, nella prefazione al libro di Antonio De Signoribus – deve scaldare il cuore e De Signoribus con la sua intuizione animistico-magica ci spalanca orizzonti di sogno in un volo fantastico che approda nella nostra anima e nella nostra essenza più pura, per stimolare la nascita e la rinascita della nostra parte migliore e per rendere l’esperienza fiabesca maggiormente coinvolgente". È una bella storia simbolica, toccante, magica, misteriosa, che lascia con il fiato sospeso, scritta da un vero maestro di letteratura fiabistica. La fiaba, pur seguendo l’andamento e il ritmo di una storia tramandata oralmente, nei fatti, però, è la fantasia del suo autore a farla da padrona, perché "viviamo in un mondo di ombre e la fantasia è un bene raro".