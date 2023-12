Il Natale nel cratere. Arquata e Acquasanta, i due borghi feriti tra cantieri e speranza

Per i terremotati del Piceno, questo, sarà il primo Natale di speranza. Nel corso dell’ultimo anno c’è stata una netta accelerazione della ricostruzione dei borghi devastati dal sisma del 2016 e tante famiglie sono già rientrate nelle proprie abitazioni. Ne sono consapevoli anche i sindaci di Arquata e Acquasanta, i due comuni dell’ascolano maggiormente danneggiati dalle scosse, che per il periodo natalizio hanno intenzione di regalare dei momenti di aggregazione e di svago alle rispettive popolazioni. "Per molti nostri terremotati, questo, sarà addirittura l’ottavo Natale da trascorrere nelle casette – racconta Michele Franchi, primo cittadino di Arquata -. Rispetto agli anni scorsi, però, si respira un’aria diversa. C’è un clima di speranza, perché sono stati avviati tanti cantieri, soprattutto nelle frazioni non perimetrate, e siamo convinti che il 2024 possa essere l’anno in cui la ricostruzione entrerà davvero nel vivo. Da quando è subentrato il commissario Guido Castelli c’è stata un’accelerazione importante e a metà dicembre promuoveremo un incontro con la popolazione proprio per fare il punto della situazione, in presenza dei tecnici dell’Usr e dello stesso senatore. Poi proveremo a goderci il Natale. In vista delle feste – prosegue Franchi -, installeremo delle luminarie e degli abeti in ogni frazione, per ricreare una bella atmosfera. Insieme alla Pro Loco stiamo organizzando anche delle iniziative rivolte sia ai bambini che agli anziani e posso già anticipare che il 17 dicembre Babbo Natale farà visita al villaggio delle casette di Borgo". Franchi, nei giorni scorsi, ha avuto modo di incontrare Papa Francesco in Vaticano, durante la visita che i sindaci del cratere hanno portato proprio al Santo Padre. "Il pontefice ricordava bene la giornata vissuta a Pescara del Tronto e i volti dei bambini incontrati sotto la tenda adibita a scuola, poche settimane dopo il sisma – rivela il primo cittadino di Arquata -. Ci ha esortato a proseguire nella ricostruzione con celerità ma anche con cura. Ha detto che dobbiamo rialzarci e ci ha incoraggiato con parole che resteranno sempre nel mio cuore". Sarà un bel Natale anche ad Acquasanta. "Tornerà la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Latini – conferma il sindaco Sante Stangoni -. Quest’anno nella popolazione si percepisce maggior serenità, perché finalmente stiamo uscendo dalle problematiche legate al terremoto. Sì, vogliamo proprio essere ottimisti verso il futuro e goderci le feste all’insegna dell’amore e dell’aggregazione".

Matteo Porfiri