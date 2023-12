Il Natale si accende a Colli

Si accende la magia di Natale, Colli del Tronto è pronta a vivere il mese più magico dell’anno. Pronto il programma degli eventi che terranno compagnia a cittadini e turisti per tutto il periodo più magico e atteso dell’anno. Dal 22 fino alla Vigilia sono pronte tante sorprese per grandi e piccini L’iniziativa dal titolo: ‘Il Natale e il bosco incantato’, comprende vari appuntamenti dedicati a musica, enogastronomia e folklore promossi dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco e dell’associazione Seventeen. La manifestazione prenderà il via venerdì, 22 dicembre, l’appuntamento è alle 17.30, in Piazza XXV Aprile per l’inaugurazione e proseguirà fino alla vigilia. Per l’occasione la Piazza si trasformerà; regalando straordinarie atmosfere natalizie; verrà allestita la casa di Babbo Natale e inoltre il Bosco incantato.