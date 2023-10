Il Nautofono di nuovo dimenticato

Il Nautofono, tra i simboli della storia e della cultura marinara di San Benedetto, è caduto di nuovo nel dimenticatoio. Vi fu una grande solidarietà a metà febbraio, quando Marifari di Venezia sentenziò la rimozione del palo che sulla punta del molo sud ospitava l’apparato. Vi era già stata una raccolta fondi, circa 5mila euro, grazie all’impegno del marittimo Pietro Ricci, di "Nati in Adriatico", l’imprenditore Roberto Capocasa, il Bim Tronto, il giornalista Remo Croci ed altri appassionati, per l’acquisto dell’apparecchio che si trova nei locali del faro e che non è stato mai possibile montare. Ebbene, in quei giorni in cui tutti volevano salvare la sirena che avverte i naviganti dell’arrivo della nebbia in mare, intervenne energicamente anche il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo: "Ci siamo presi la responsabilità di mantenere un simbolo della marineria e di risolvere una vecchia bega che va avanti dal 2017 e per la quale nessuno aveva fatto nulla – disse il primo cittadino –. Il palo con il vecchio Nautofono, una volta smontato, sarà portato nel Museo del mare o altro luogo appropriato. Contiamo poi di istallarne uno nuovo o quello vecchio ristrutturato, magari nella zona del mercato ittico ed impiegarlo anche per altri eventi particolari. Insomma, abbiamo deciso di porre fine a una questione che si trascinava da troppi anni". A otto mesi di distanza di Nautofono non si è più parlato. "Abbiamo anche la disponibilità di un’azienda della vallata che ci fornisce il palo per ospitare il nuovo Nautofono – afferma Roberto Capacasa – Aspettiamo che il sindaco si ricordi della promessa e predisponga gli atti necessari".

Marcello Iezzi