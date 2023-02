"Il nautofono va salvato: pronti alla protesta"

Anche il Circolo dei sambenedettesi e il sindaco Spazzafumo si sono attivati a difesa del nautofono sulla punta del molo sud e che vedrà la sua fine mercoledì quando sarà tagliato il palo e portato via per sempre. Dopo i vari tentativi di salvarlo, sostituendo il vecchio apparato che non funziona da molti anni, con uno nuovo, è arrivata la sentenza dell’Autorità Portuale che procederà alla demolizione dell’impianto. La decisione è stata presa a seguito delle indicazioni ricevute dall’ente Marifari Venezia della Marina, circa il suo forte ammaloramento.

"La notizia dell’abbattimento del nautofono costituisce l’ennesimo episodio, dopo la mancata tutela della casa bassa, della distruzione progressiva della memoria della civiltà marinara sambenedettese – scrivono i responsabili del Circolo dei Sambenedettesi –. Il Circolo è incredulo e condivide la protesta cittadina che si sta levando contro questo ennesimo scempio della nostra tradizione. Noi apriremo una raccolta di firme per impedirlo". Eppure il capitano di fregata Ferdinando Spagnuolo, comandante di Marifari dell’Adriatico, ci garantì l’anno scorso il suo interessamento, dopo aver saputo che vi era un gruppo di volontari che avevano fatto una colletta per acquistare il nautofono e farlo funzionare in caso di nebbia, com’è stato fatto a Rimini. Profonda delusione è stata espressa da Roberto Capocasa, tra i promotori dell’iniziativa, che anticipa: "Ci faremo trovare all’imboccatura del molo sud per bloccare chi dovrà demolire il nautofono, con una manifestazione pacifica".

Il sindaco Spazzafumo, appresa la decisione dell’autorità portuale di procedere alla demolizione del nautofono ha anticipato: "Mi sono messo in contatto con le autorità preposte per chiedere collaborazione affinché il Comune possa adoperarsi per salvaguardare questo impianto che resta pur sempre legato alla tradizione marinara e costituisce un riferimento simbolico per la memoria collettiva di San Benedetto. Nelle prossime ore formalizzerò questa richiesta che, pur non entrando nel merito delle ragioni di sicurezza che hanno portato a prendere questa decisione, è volta a preservare una testimonianza preziosa della storia di questa città". Il nautofono è montato sul paolo grigio, da non confondere con il fanale rosso, come molti credono erroneamente. Il piccolo faro che indica l’imboccatura del porto sul lato sinistro, ovviamente, non è in discussione.

Marcello Iezzi