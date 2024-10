Il nido riapre dopo le polemiche

Il nido ‘La Mongolfiera’ ha riaperto: questa la notizia diramata ieri attorno a un fatto che aveva suscitato le ire delle famiglie e che continua a destare polemiche da parte della minoranza. Tanto che dai banchi del centrosinistra si parla di mozione di sfiducia nei confronti dell’amministrazione. In effetti, quello della ‘Mongolfiera’ rappresenta un piccolo giallo, una sorta di spin off della crisi di maggioranza andata in scena il mese scorso. Intanto, però, la buona nuova: il nido, dopo la sospensione disposta dagli uffici il 30 settembre può ripartire: da ottobre, peraltro, il servizio è attivo in tre fasce, vale a dire ridotto (7.30-13), ordinario (fino alle 14.30) e prolungato (fino alle 16.30).

La sospensione si era resa necessaria perché non era stato possibile assumere a tempo indeterminato le tre educatrici che avevano vinto il bando di luglio. Circostanza che, come riportato nella lettera, a sua volta derivava dalla mancata approvazione del bilancio consolidato nel consiglio del 28 settembre. "Le tre assunzioni a tempo indeterminato scaturite da concorso pubblico conclusosi il 17 settembre – spiega l’amministrazione comunale - erano previste con decorrenza martedì 1° ottobre ma erano subordinate, per legge, all’approvazione del bilancio consolidato". Certo, i tempi della burocrazia sono stati, in questa vicenda, piuttosto lunghi. Come hanno fatto notare Canducci e Botiglieri, che il comune avrebbe dovuto assumere tre educatori era noto da metà aprile, periodo in cui è stato approvato il piano triennale di fabbisogno del personale.

Il bando, come detto, è stato emanato a inizio luglio, ma già da allora si comunicava che l’ultima prova avrebbe avuto luogo il 9 settembre. Dopo la sospensione, comunque, gli uffici hanno attivato la procedura consentita dal dl 80/2021: la norma permette agli enti che non hanno approvato il consolidato di assumere personale a tempo determinato per garantire la continuità di alcuni servizi, come quelli nell’ambito sociale e dell’istruzione. Contratti che quindi verranno stabilizzati dopo l’approvazione del consolidato. Le critiche della minoranza, però, non cessano. "Perché la maggioranza va avanti così? – dice Canducci –. Se entro breve non verrà convocato un consiglio presenteremo una mozione di sfiducia". Linea condivisa da Aurora Bottiglieri: "In questo momento c’è un’evidente superficialità nella gestione della cosa pubblica – afferma –. A Spazzafumo chiediamo un atto di dignità, e quindi di dimettersi. Il commissariamento, a questo punto, è la soluzione migliore".

Giuseppe Di Marco