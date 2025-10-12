"Il nostro festival longevo. Siamo pronti a rilanciare"

Per il cliente di una vita quanto per il visitatore occasionale, la ‘Libri ed Eventi’ si presenta, in questi giorni, come un laboratorio in continua evoluzione. Il suo titolare, come tutti i buoni librai, non sa consigliare libri: non prima, almeno, di aver scambiato quattro chiacchiere con il nuovo arrivato. Per i veterani, invece, basta il modo in cui viene dato il buongiorno. Tra pochi giorni partirà la sessione autunno-primavera degli ‘Incontri con l’autore’ e Mimmo Minuto ha ancora tanto da raccontare alla sua San Benedetto. Raccontare la sua, di storia, dipingendone un ritratto esaustivo, è impresa impossibile e, in quanto tale, necessaria. Per ora, il padre della manifestazione culturale più importante della città è impegnato a far quadrare la nuova fase della 44esima edizione. Conoscendo fin troppo bene il mestiere dell’intervistato, sa che al giornalista deve dare qualche notizia: "Faremo una conferenza stampa – mette in chiaro – ma intanto ci saranno Francesco Carofiglio e Giulio Napolitano".

Del primo è stato recentemente edito ‘La stagione bella’ mentre, del secondo, è appena uscito ‘Il mondo sulle spalle’. La stagione estiva è andata bene, con nomi importanti come Cacciari, Roversi, Pagliara, Preziosi, Telese e molti altri. Un po’ di soddisfazione è d’obbligo: "Gli autori che vengono qui, poi, parlano di San Benedetto – dice Minuto – il festival va avanti da oltre quarant’anni perché da sempre siamo stati mossi dal desiderio di rafforzare i rapporti fra le persone e valorizzare il nostro territorio. Chiunque sia passato a San Benedetto ha conosciuto la città, il mare e la collina. Vent’anni fa fu io a portare Jeffery Deaver al mercato del pesce, cui poi si sarebbe ispirato".

Scrittori, giornalisti, filosofi, registi: le tessere dell’intellighenzia nazionale e internazionale che hanno avuto a che fare con la rassegna di Minuto compongono una lista sterminata. Ma con un passato tanto prestigioso è necessario pensare al futuro della comunità locale. E anche in questo, il libraio di via Roma è un vero giano bifronte: "Stiamo allestendo il settore giovanile dell’associazione – continua – con un proprio gruppo di lettura. Siamo tra le manifestazioni più longeve d’Italia, e vogliamo andare avanti". Uno sguardo ai lettori di domani c’è sempre stato: basti pensare al Premio Strega Giovani nella cui giuria, da alcuni anni, figurano alunni di diverse scuole sambenedettesi. E poi c’è il Salone Editoria Marche, di cui Minuto è direttore artistico. E poi? "Poi c’è la libreria – conclude – è da qui che parte tutto".

Giuseppe Di Marco