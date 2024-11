"Il nostro inferno ogni giorno tra ritardi e poca sicurezza. I livelli di stress alle stelle"

Gli agenti di commercio e gli autotrasportatori sono tra le categorie maggiormente penalizzate dai problemi viari tra autostrada A 14, superstrada Ascoli-Mare, Salaria, ponte sull’Ancaranese. "L’incubo dura da tantissimi anni – esordisce Tullio Luciani (foto), consigliere nazionale e presidente provinciale Fnaarc di Ascoli – E’ un’impresa ogni volta che si sale in macchina per andare a lavorare, poiché ci sono problemi ovunque, dall’A14 all’Ascoli-Mare (da San Benedetto a Spinetoli una sola corsia) e sul ponte per Ancarano. Noi siamo tra i più grandi fruitori, insieme agli autotrasportatori, delle strade e purtroppo non siamo stati mai ascoltati da nessuno. Fino a 6 mesi fa il problema era solo l’autostrada. Adesso oc’è anche la Salaria nel tratto Acquasanta-Amatrice, dove c’è un inferno, con semafori, tratti rallentati, corsie a senso unico. In autostrada, non si vedono più di 7-8 persone che lavorano e questo accade da tre o quattro anni. Ci sono ricadute anche sul turismo". Gianluca Ottavi, è un agente di commercio che opera nel settore edile e nel campo delle energie rinnovabili a cavallo fra Marche e Abruzzo. "Spostarsi tra le 17 e le 19 da Stella di Monsampolo a Castel di Lama è una via crucis. I nostri amministratori che fanno? Il problema non sono i lavori sull’Ascoli-Mare, ormai in dirittura d’arrivo, ma la cosa peggiore è il ponte Ancaranese. Basterebbe un semaforo per regolare il traffico in senso alternato sulla corsia fruibile. Hanno congestionato 15 chilometri di Salaria. Noi che abbiamo appuntamenti tra Marche e Abruzzo siamo messi in croce". Sulla stessa lunghezza d’onda Sergio Marchei, agente di commercio nel settore della sicurezza. "Io, che opero tra Ascoli, Teramo e Fermo, da quando ci sono questi problemi per la viabilità, in particolare il ponte sull’ancaranese, ho dovuto rivoluzionare i miei percorsi e i miei tempi di lavoro".

Natalino Mori, presidente autotrasportatori Fai Marche aggiunge: "Il problema ci investe sotto diversi profili: lo stress degli operatori con tutti i rischi connessi alla sicurezza; non si riesce a rispettare i tempi di consegna; l’aumento dei costi dovuti alla percorrenza; del personale e dell’utilizzo dei mezzi".

Marcello Iezzi