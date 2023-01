"Il nostro piccolo è morto, non archiviate l’indagine"

Un bimbo nato prematuro a Macerata era morto al Salesi. Sulla vicenda tanto dolorosa, nei giorni scorsi la procura di Ancona ha chiesto di archiviare il fascicolo. Ma i genitori del piccolo – due 26enni, lui originario di Fermo e lei di San Benedetto – faranno opposizione, non condividendo la conclusione delle indagini. I fatti erano avvenuti lo scorso luglio. Il 14 la mamma, all’ottavo mese di gestazione, aveva notato delle perdite e dopo aver sentito il suo ginecologo di fiducia, che lavora a Macerata, si era presentata in ospedale. Le perdite erano di liquido amniotico, e la donna era stata ricoverata e tenuta in osservazione fino a quando, il 23, il piccolo era nato, quasi alla 34esima settimana. Purtroppo le analisi fin dall’inizio non erano state buone, e così lunedì 25 il bimbo era stato trasferito d’urgenza al Salesi di Ancona. I medici lo avevano messo subito nel reparto di terapia intensiva neonatale, ma le sue condizioni erano ormai troppo compromesse e dopo sei giorni il suo piccolissimo cuore si era fermato. I genitori avevano subito denunciato l’accaduto ai carabinieri di Ancona, e la procura aveva disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche.

L’autopsia ha chiarito che la causa della morte era stata una "sepsi con coagulazione intravascolare disseminata, meningo encefalite acuta purulenta, ipoecstasia polmonare con massiva presenza di membrane ialine". La relazione del consulente della procura ha evidenziato alcune condotte inadeguate, ma ha ritenuto che non fosse possibile individuare con certezza il nesso causale tra quelle condotte e la morte del neonato. Alla luce di questo, il sostituto procuratore Serena Bizzarri ha chiesto di archiviare il fascicolo, che l’estate scorsa era stato aperto a carico di ignoti, senza indagati. Ma nei giorni scorsi i genitori del bimbo si sono rivolti all’avvocato Roberta Ippoliti, che anche con un consulente ha individuato alcune incongruenze nella documentazione agli atti. Per questo si è deciso di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione, sollecitando una conclusione diversa per il fascicolo. La questione quindi passerà al giudice per le indagini preliminari, che dovrà fissare un’udienza per esaminare il caso. La famiglia agirà anche in sede civile, ma per i genitori la perdita di quel bimbo è stata un trauma fortissimo, e vogliono sapere se ci siano state delle colpe e di chi eventualmente siano state.

Paola Pagnanelli