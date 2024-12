"Il nostro porto merita di più"

Il marittimo Pietro Ricci, che lavora proprio al porto di San Benedetto, chiede una maggiore dignità per lo scenario in cui gli operatori dell’impianto si trovano a lavorare. "Il porto di san benedetto merita più rispetto soprattutto nella zona nord, dove lavoriamo noi. La banchina di riva non ha più i parabordi per attutire i colpi dei pescherecci e i pochi rimasti sono crollati in acqua causa inadeguatezza per il tipo di banchina. Le luci sono scarse e la sicurezza anche qui viene meno. Giustamente il sindaco porta avanti le problematiche del porto. Vorremmo più attenzione e che si ripristini quanto prima il muro pericolante oltre alle altre varie criticità. Non possiamo attendere tempi biblici come per il dragaggio, chi di dovere deve investire anche per la nostra struttura come si sta facendo per altri porti gestiti dall’autorità di sistema".