"Il nostro turismo deve puntare alla qualità"

Il sud della Regione non ha brillato a livello turistico durante la passata stagione, anzi ha fatto un brusco dietrofront, ma a trainare il turismo delle Marche ci hanno pensato Senigallia e Pesaro. A livello regionale vi è stato, infatti, un incremento di arrivi del 4,11% e di presenze del 3,88%. Senigallia, la regina del turismo marchigiano, (una volta si alternava con Benedetto), ha fatto registrare un +32,08% negli arrivi e un + 14,40% di presenze. Molto bene anche Pesaro che ha scavalcato la riviera delle palme, ma questo successo è legato al fatto che quest’anno Pesaro era la Capitale della Cultura. Ciò che invece salta all’occhio, ma era stato ampiamente anticipato è il – 9,85 negli arrivi e il – 4,74 di presenze. Dati che, a ogni buon conto sono meno preoccupanti rispetto a quelli che erano stati diramati nel mese di novembre, provvisori e fino al termine di agosto.

"L’arido dato numerico dice ben poco – ha commentato il presidente dell’associazione Albergatori Nicola Mozzoni – Non ci dice, per esempio che tipo di turismo accogliamo, con quale capacità di spesa, quale ricaduta hanno queste presenze sull’economia locale. A questi dati qualitativi dobbiamo fare riferimento. Un maggior numero di arrivi, infatti, non necessariamente ha un significato positivo, basti pensare ad esempio all’impronta ecologica sull’ambiente, uno di quei fattori che ha sempre più peso nelle scelte della destinazione turistica. Tutto questo non deve farci ignorare i segnali di una difficoltà del nostro sistema ricettivo che ha un urgente bisogno di ripensarsi in una chiave adeguata ai tempi, supportata da una governance pubblica a sua volta al passo con un mondo che cambia rapidamente, così come le abitudini e i desideri di chi va in vacanza. E poi avere l’abilità adeguata per far arrivare ai potenziali ospiti l’immagine non di una città turistica, ma di una destinazione, un concetto molto più ampio che investe il modo di preparare i luoghi, di concepire i servizi, di organizzare l’accoglienza, di tarare i prezzi, di ampliare la proposta ben oltre i canonici mesi estivi. Senza considerare la necessità di porre con forza l’irrisolta questione dell’accessibilità di questo lembo meridionale della Regione. E’ sempre più difficile arrivare qui dalle grandi realtà del Nord italiano ed europeo – conclude Mozzoni - con una stazione ferroviaria piena di barriere, un’autostrada pericolosa e in continua manutenzione, con i collegamenti ferroviari difficoltosi. Sono questi i motivi che rendono non più rinviabile la creazione di un sistema organizzato come la DMO – Destination Management Organization".

Marcello Iezzi