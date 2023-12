Il nuovo anno si apre nel nome dei fumetti

Il nuovo anno a Monteprandone si aprirà con un nuovo evento culturale. Si tratta della prima edizione della rassegna dedicata ai libri illustrati per bambini e adulti. Si chiama "Monteprandone. Storie e Illustrazione". E’ curata dalla Libreria Nave Cervo, ha il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale ed è realizzata in collaborazione con "Nati per Leggere Marche". La kermesse culturale si terrà dal 3 al 5 gennaio, presso il Rifugio di Babbo Natale nel Centro GiovArti di Centobuchi. Ospiterà sei dei maggiori disegnatori e fumettisti di fama nazionale: Clansi (Claudia Vagnarelli), il grottammarese Maicol&Mirco, Marco Leoni anche lui originario di GrottammaRE, Alice Galletti, Melissa Panarello e Arianna Alessi. Si inizierà il 3 gennaio dalle ore 17 con Maicol&Mirco e Clonsi che presenteranno il libro "Ricette del cavolo" edito da Rulez edizioni. Parla del signor Cavolo. Uno chef simpatico e un po’ pasticcione, grande amico di tutte le verdure, della Terra e della natura. Oltre a presentare le loro ultime opere, i due artisti realizzeranno laboratori di illustrazione per adulti e bambini. Il 4 gennaio sarà la volta di Marco Leoni con il "Filiambulante". E’ possibile prenotarsi solo via whatsApp 3347063797.