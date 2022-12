Il nuovo anno targato Avis

L’Avis punta sulle nuove leve per dare il benvenuto all’anno che verrà. Per la realizzazione del calendario 2023, la sezione comunale dell’associazione ha voluto infatti come testimonial d’eccezione bambini e ragazzi del territorio quale messaggio di vita, fiducia e di futuro. Non è la prima volta che l’Avis si affida ai giovanissimi per i 12 mesi del calendario e dopo l’esperienza del 2022 con le opere realizzate dagli studenti del liceo artistico ‘Licini’, per il 2023 sono stati coinvolti ben 55 tra bimbi e ragazzi. "Questo calendario – dice la presidente Maria Pia Mancini – è stato da noi fortemente voluto per continuare a dare, mese per mese, messaggi legati alla solidarietà, al volontariato, alla pace e soprattutto alla cultura della donazione in tutti i suoi aspetti, anche se per noi quella del sangue e dei suoi derivati è la base della nostra mission".

"In un momento in cui ad imperare sono le incertezze dettate dalle guerre, dalle problematiche finanziarie – continua Federica Piccioni del Gruppo giovani –, esprimere tutta la nostra speranza in un futuro più sereno lo abbiamo ritenuto un atto dovuto alla cittadinanza che ci sostiene quotidianamente". Sottolinea, infine, come l’Avis comunale confidi, anche attraverso queste iniziative, sulla sempre maggiore sensibilizzazione e sul sempre maggiore coinvolgimento dei giovani, è il veterano del gruppo Dino Lauretani. Ogni pagina del calendario immortala un gruppo di bambini, o ragazzi, che raccontano con gesti, vestiti e accessori le caratteristiche del mese legate ai messaggi dell’Avis che sono il dono e la solidarietà. Hanno collaborato al progetto Tina Nepi, che ha messo a disposizione il suo senso artistico e gli spazi della ‘Miniera delle arti’, e il fotografo Giorgio Ciccanti. Per richiederne una copia ci si può rivolgere all’Avis comunale.

l. c.