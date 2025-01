Il nuovo Ascoli di Cudini comincia col Carpi. Sforzini direttore sportivo al posto di Righi

Nelle ultime ore ne sono accadute davvero tante. Anzi forse troppe. Al netto di tutto l’Ascoli stasera contro il Carpi si giocherà davvero tanto. L’esonero plateale via social inflitto al tecnico Mimmo Di Carlo dal patron Massimo Pulcinelli e la seguente giustificazione alla quale molti non hanno creduto. La successiva decisione dapprima di affidare la squadra al vice Davide Mezzanotti, operando quindi una soluzione interna, e poi l’immediato cambio di fronte col quale si è puntato sull’arrivo di Mirko Cudini. La ‘non presentazione’ del nuovo timoniere con nessun dirigente deciso ad introdurlo. Il blitz al Picchio Village attraverso il quale mercoledì una delegazione degli ultras hanno chiesto le dimissioni dell’ormai ex direttore sportivo Righi e del direttore generale Domenico Verdone per poi avere un confronto con la squadra. La grande fuga del diesse (parecchi hanno ironizzato con la locandina del noto film del ‘63 di John Sturges e la memorabile interpretazione di Steve McQueen) per evitare il confronto. In serata la successiva scelta personale di lasciare l’incarico ricoperto. Ieri gli annunci ufficiali e l’investitura di Ferdinando Sforzini, in precedenza già all’Ascoli in qualità di club manager, ma ora pronto ad indossare i panni di nuovo direttore sportivo (ad interim) in queste ultime decisive giornate di calciomercato. In tutto questo non sono mancate le solite e puntuali story social del patron. Qualcuna postata per salutare Righi, qualcun’altra invece ritraente la visita di Marco Mongardini, giunto nel quartier generale del Picchio per accompagnare suo figlio Franco nell’avventura che lo vedrà militare nel vivaio bianconero. Un nome, quello di Mongardini, che chiaramente in molti non hanno dimenticato per le note vicende poco felici di cronaca che lo avevano visto al centro dei media.

In mezzo a tutto questo Cudini e i suoi uomini hanno avuto soltanto qualche giorno per prepararsi ad un match da vincere a tutti i costi. Il girone di ritorno dell’Ascoli si è aperto nel peggiore dei modi con soltanto 3 punti in 5 gare. La zona della classifica che scotta è tornata distante soltanto tre lunghezze. Nelle scelte tattiche di Cudini potrebbe essere rivisto qualcosa in mediana e in attacco con il possibile impiego di quel 4-3-3 sviluppato in precedenza da Carrera ad inizio stagione. Contro il Carpi non ci saranno sicuramente Gagliolo, Cozzoli, Forte nonché il nuovo arrivato D’Amore. Al centro della difesa potremmo vedere in azione il duo Menna-Curado, mente in attacco prende quota il tridente composto da Silipo, Corazza e Marsura.

Massimiliano Mariotti