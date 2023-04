Il nuovo asfalto rosso nei pressi della pineta Ecco i lavori

Nel comune di Cupra Marittima sono in corso diversi lavori, ma altri inizieranno appena dopo Pasqua, per rendere la località balneare accogliente ai residenti ed ai turisti. Oltre allo sfalcio dell’erba che gli operai del Comune stanno eseguendo con il supporto di una ditta privata, è in corso il prolungamento della linea di illuminazione pubblica lungo la provinciale 91 in località Villa Santi. E’ stato rifatto il nuovo manto stradale in prossimità della pineta centrale, colorato di rosso per dare l’idea di una piazza accogliente ed è stata eseguita la manutenzione straordinaria del tetto della biblioteca con la posa della guaina di catrame per eliminare le infiltrazioni di acqua. Nel paese alto di Marano, invece, è in corso l’installazione del bagno pubblico autopulente in via Castello, vicino al Belvedere Calcagno, con la creazione di accesso anche a persone disabili. E’ stato fatto un investimento complessivo di 30.800 euro. Un servizio indispensabile per i turisti che d’estate visitano il paese di Marano, ma anche in altre stagioni dell’anno. L’Ufficio Turismo ha partecipato ad un bando regionale che ha concesso 20mila euro di contributo.