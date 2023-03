Il nuovo baby consiglio I ragazzi in prima linea

Il nuovo consiglio comunale dei ragazzi di San Benedetto si è ufficialmente insediato venerdì mattina. Michelle Guarnieri (Isc Nord) è stata chiamata a vestire i panni di sindaco e resterà in carica per i prossimi due anni. L’assise, nella sua prima convocazione, ha visto la partecipazione di 18 consiglieri, 6 eletti per ciascuno dei 3 istituti scolastici comprensivi della città. Il primo cittadino Antonio Spazzafumo, il presidente del consiglio Eldo Fanini e il segretario generale Stefano Zanieri hanno partecipato alla seduta inaugurale. Il presidente del consiglio comunale sarà il piccolo Francesco Sospetti. Il consigliere Elison Marrancone (Isc Nord) invece ha ricevuto l’incarico di vice presidente dello stesso. I lavori sono poi proseguiti con l’elezione del primo cittadino, avvenuta mediante voto segreto: non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta da nessuno dei candidati, si è andati alla votazione di ballottaggio che ha visto prevalere Michelle Guarnieri, anche lei dell’Isc Nord.

A seguire il nuovo sindaco ha quindi proceduto alla nomina di cinque membri della sua giunta, a cui ha affidato le deleghe previste: politiche ambientali affidata a Sara Paci (Isc Centro); sport, tempo libero, spettacoli e cultura è andata alla vice sindaco Matilde Capriotti; sicurezza stradale e circolazione sarà ad appannaggio di Cristian Ruben Bolzan (Isc Sud); solidarietà e assistenza, di cui si occuperà Alice D’Isidori (Isc Nord). "È un grande piacere – ha commentato il sindaco Spazzafumo – aver potuto affiancare i consiglieri comunali dei ragazzi in questa esperienza, che credo sia fondamentale per stimolare la partecipazione dei giovani alla vita politica della nostra comunità". L’elenco completo dei membri del consiglio comunale dei ragazzi: Francesco Sospetti, Elison Marrancone, Giulia Bellocchio, Lorenzo Cavaliere, Matilde Focarile, Michelle Guarnieri, Enrico La Scaleia, Adma Lamdari, Lorenzo Liodori, Giorgio Melatti, Maria Agostina Neroni, Andrea Panichi, Carol Ricci, Coli Sabbatini.